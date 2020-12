¡Hasta la vista año viejo!

La Nochevieja, Víspera de Año Nuevo

Desde Alemania hasta Venezuela, se celebra el último día del año del calendario gregoriano desde 1582. Cómo se llevan a cabo las celebraciones ha ido cambiando con el paso de los años y conforme a la cultura de cada familia o país.

En 2020 la celebraciones están limitadas a las restricciones de la pandemia del COVID-19.

En Sydney, por ejemplo, como cada año se lanzaron los fuegos artificiales de la Ópera, lo que cambió fue que el puerto estaba vacío y la ceremonia era accesible desde lejos o de manera virtual.

En la ciudad china de Wuhan, donde se originó la pandemia hace un año, se esperaba que miles de personas se reunieran en lugares populares en el centro de la ciudad para la cuenta regresiva hasta 2021. Algunos dijeron que estaban siendo cautelosos, pero no estaban particularmente preocupados. Sin embargo si se observó la presencia de personas en las calles.

En Beijing no hubo ningún espectáculo de luces desde lo alto de la torre de televisión. Los leones de Trafalgar Square de Londres están cercados. En Roma, las multitudes no se reunirán en la Plaza de San Pedro, ya que el Papa no dirigirá misa y los juerguistas no harán su inmersión anual en el Tíbet.

En Nueva York, el baile de fin de año de Broadway está suspendido así como los eventos que caracterizan al Times Square, la audiencia que pueda despedir la nochevieja desde allí será un pequeño grupo preseleccionado de enfermeras, médicos y otros trabajadores clave, sus familias serán mantenidas a seis pies de distancia.

El mundo despide el 2020 con más de 1,7 millones de personas muertas y 82 millones infectadas por COVID-19 desde la última víspera de Año Nuevo, pero con la esperanza de que las nuevas vacunas puedan ayudar a controlar la pandemia, el final de este año será como ningún otro.

Algunas cambios en las celebraciones de final de año

Con diferentes calendarios que marcaron el final e inicio del nuevo año, la suerte, la salud y la prosperidad son solamente algunos de los buenos deseos que siguen relacionados a los diferentes rituales o celebraciones en medio de la pandemia.

A continuación mencionamos algunas de las celebraciones que tuvieron lugar antes de diciembre 31 alrededor del mundo.

Año Nuevo Chino

Celebrado alrededor del mundo por diferentes comunidades, se conoce dentro de China como la 'Fiesta de la Primavera' y fuera de ella como 'Año Nuevo Lunar'. La festividad es el evento tradicional más importante del año calendario chino y se celebra también en otros países del este de Asia.

La fecha para llevar a cabo los rituales que implica se pueden realizar entre el 21 de enero y el 18 de febrero, todo depende del calendario lunisolar. Este año 2020 sufrió algunas modificaciones como la cancelación de las ceremonias relacionadas al evento.

Diwali o festival de las luces

Con cinco días de celebración el Diwali o festival de las luces se lleva a cabo a mediados del mes de noviembre en la India. Se rige por el calendario Gregoriano.

Durante las celebraciones del Diwali, la gente estrena ropa nueva, regala dulces y como en otras tradiciones explotan fuegos pirotécnicos. La fiesta marca la entrada del año nuevo hindú, y una de las noches más significativas y alegres del año se realizó de forma normal pese a la pandemia en Nueva Delhi.

Losar, el año nuevo tibetano

Losar es en el Tíbet, Nepal y Bután el día festivo más importante del Año, representa el primer día del año nuevo. La noche previa a Losar o noche vieja es Nyi Shu Gu.

El nuevo año tibetano se celebra por 15 días, pero en 2020 las celebraciones cambiaron ya que el gobierno pidió que las festividades se limitaran a la familia cercana. Aunque eso no evitó que los residentes locales incluso se divirtieran.

Rosh Hashaná o Año Nuevo Judío

Esta fiesta se realiza en el primer mes del calendario hebreo moderno, durante su celebración hay abundante comida y muchas plegarias. La fiesta representa el día en que su dios creo al mundo y también el día del juicio. La pandemia del coronavirus no limitó su celebración.