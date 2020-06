Partido Verde surge en elecciones locales en Francia

Algunos lo llaman un momento histórico para el partido de los Verdes de Francia, otros para el movimiento ambiental en general. Los Verdes pasaron de controlar solo una de las principales ciudades francesas, Grenoble, a capturar una serie de otras ciudades grandes y medianas, como Burdeos, Lyon, Estrasburgo y Besanzón.

"Lo que cambió estas elecciones, la idea más importante es la ecología", dijo Maud Lelievre, portavoz de Les Eco Maires, un grupo de funcionarios locales con mentalidad ambiental en toda Francia. Ella cree que el coronavirus y el bloqueo ayudaron a remodelar las prioridades de las personas.

Lelievre dijo que es más importante para las personas, para el clima, para la biodiversidad, para la alimentación.

Pero la participación fue baja, con solo el 40% de los electores electorales de Francia.

El legislador del partido de los Verdes, Yannick Jadot, elogió la victoria y dijo que el medio ambiente y la solidaridad impulsaron la votación. Dijo que esperaba que el presidente Emmanuel Macron recibiera el mensaje.

La votación fue de hecho un golpe para el presidente Macron, quien enfrenta la reelección en dos años. Su joven y centrista partido Republic on the Move aún no se ha consolidado localmente. Los críticos dicen que Macron no ha cumplido sus promesas ambientales, incluida la lucha contra el cambio climático.

El lunes, Macron prometió casi $ 17 mil millones en nueva financiación relacionada con el clima. También se espera que reorganice su gabinete en los próximos días. Eso podría incluir la expulsión de su popular primer ministro, Edouard Philippe, quien obtuvo una de las raras victorias del gobierno al ser elegido alcalde de la ciudad norteña de Le Havre.

En París, la alcaldesa socialista Anne Hidalgo ganó por un amplio margen, con el apoyo de los Verdes. El impulso de Hidalgo para que la capital sea amigable para los ciclistas y peatones ha sido divisivo, pero parece haber valido la pena.

El partido del Rally Nacional de extrema derecha de Francia obtuvo una gran victoria, ganando el control de la ciudad sureña de Perpiñán.