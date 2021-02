Figuras públicas de Birmania hablan a VOA sobre golpe militar

Horas después de que el ejército de Birmania declarara el estado de emergencia el lunes, todavía hay pocos detalles sobre lo que está sucediendo y por qué.

Los cortes generalizados de comunicaciones, el toque de queda y las restricciones existentes diseñadas para reducir la propagación del COVID-19 han restringido el acceso a los ciudadanos birmanos comunes.

La madrugada del lunes, un discurso transmitido por la televisión de propiedad militar decía que hubo "un terrible fraude en la lista de votantes durante las elecciones generales democráticas que va en contra de garantizar una democracia estable". El comunicado dijo que el presunto fraude en la votación de noviembre dio lugar a protestas y otras acciones que dañaron la seguridad nacional, por lo que los funcionarios están declarando un estado de emergencia a nivel nacional durante un año, “para realizar un escrutinio de las listas de votantes y tomar medidas . "

El Servicio Birmano de la VOA habló con algunos legisladores y otros ciudadanos a pesar de los desafíos. Se solicitó al nuevo gobierno militar comentarios además de sus declaraciones oficiales. No han respondido en parte debido a la interrupción de las comunicaciones.

Zin Mar Aung

Legislador de la LND, activista política y de la sociedad civil por los derechos de las mujeres

"Esta no es una buena señal para la democracia. Queremos avanzar, y esto no es bueno para la reconciliación nacional y el fortalecimiento de la democracia. Es muy frustrante. Esto no es una buena señal para nuestro país y la comunidad democrática en todo el mundo, ya que nuestro país está tratando activamente de relacionarse con el mundo y reconstruir la nación. Por lo tanto, la situación requiere mucha atención. También estamos monitoreando los compromisos de nuestros líderes y líderes mundiales. Ahora nos sentimos como rehenes".

Bo Kyi

Secretario, Asociación de Asistencia a Presos Políticos

"El público está conmocionado, esta es una mala noticia para la mayoría de la gente, mientras que una buena noticia y feliz para un puñado de personas. El destino del país va en la dirección equivocada. Es indignante que los militares interpreten la Constitución de 2008 como lo desean. La inestabilidad política no es significativa entre la gente, solo para el grupo específico. El deseo de la gente debe ser respetado, no descuidado de esta manera".

Sí Thaung

Presidente de la zona industrial de Shwe Lin Pan en Yangón

"En la comunidad industrial nos preocupa que el pago de los trabajadores esta semana puede tener problemas ya que los bancos están cerrados ahora. Algunas fábricas utilizan tarjetas de crédito y de cajero automático para realizar pagos y ahora que las conexiones a Internet son lentas o están prohibidas, les falta moneda fuerte después de tener problemas con el sistema de pago (electrónico)".

"Hubo compras de pánico en las primeras horas de la mañana y eso provocó subidas de precios del arroz y otros productos básicos. Así que nos preocupamos por las familias pobres ".

Thet Hnin Aung

Secretario General de la Federación de Sindicatos de Industrias, Artesanía y Servicios de Birmania

"Hemos visto que algunos propietarios de fábricas están preocupados y han pedido a sus trabajadores que regresen a casa tras el anuncio del ejército. Pero no dijeron exactamente si las fábricas se cerrarán o no. Simplemente dijeron que las operaciones se suspenderán tras el anuncio del golpe militar. Hemos visto que la mayoría de las fábricas siguen funcionando".

Kaung Htet, ex pasante birmano de la VOA, denunció el arresto de su madre, Daw Yee Yee Cho, ministra de Planificación y Finanzas de la región de Tanintharyi en el sur de Myanmar. Fue arrestada junto con todo el gabinete regional. “También fueron arrestados destacados activistas. Mi madre fue arrestada en su casa en Myeik a las 5:30 de la mañana. Hay patrullas policiales y personal de seguridad militar desplegado en todo Myeik ".