Estados Unidos reducirá el número de sus tropas en Afganistán

WASHINGTON D.C. - El jefe del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM por sus siglas en inglés), anunció el miércoles la reducción a 4.500 efectivos de las tropas instaladas en Afganistan, una medida que se anunció poco después de haber hecho una reducción de efectivos militares en Irak.

Según dijo el representante del Comando Sur a la Voz de América, el general de la Marina, Kenneth Frank McKenzie, la retirada de las tropas se iniciará a principios del mes de noviembre.

“Con 4.500 (efectivos) todavía vamos a poder cumplir con la tarea principal que queremos lograr, y hemos mostrado una buena voluntad de que no queremos ser una fuerza de ocupación en este país. Pero tenemos intereses estratégicos, intereses vitales, que nos obligan a estar seguros de que estas entidades como al-Qaida e ISIS no pueden llegar para atacar a Estados Unidos ”, dijo el general McKenzie a la VOA y otros dos medios de comunicación en una entrevista.

Cientos de soldados estadounidense han servido en Afganistán e Irak desde el final de la Guerra del Golfo. El presidente Trump prometió que traería a esos soldados a casa con sus familias ya que considera que EE.UU. debe salir de esas guerras.

En julio, el comandante del CENTCOM le dijo a la VOA que el diálogo entre afganos tendría que comenzar y que Estados Unidos tendría que confiar en que los talibanes no albergarían a los grupos terroristas del Estado Islámico (ISIS) y al-Qaida antes de que las tropas estadounidenses pudieran reducirse considerablemente en Afganistán.

Cuando se le preguntó qué había cambiado, McKenzie reconoció que los talibanes "todavía no han demostrado de manera concluyente que van a romper con al-Qaeda" y han "continuado persiguiendo a las fuerzas de seguridad afganas".

Se esperaba que las facciones beligerantes de Afganistán comenzaran esta semana sus primeras conversaciones de paz directas en Qatar en medio de los llamamientos internacionales dirigidos por Estados Unidos para que aprovechen la "oportunidad histórica" ​​de poner fin a la larga guerra del país.

El secretario de Defensa, Mark Esper, le dijo a Fox News el mes pasado que Estados Unidos planeaba reducir a menos de 5.000 soldados en Afganistán para fines de noviembre.

Presencia de tropas iraquíes

Más temprano, el miércoles, McKenzie anunció durante una visita a Irak que la presencia de tropas estadounidenses en el país se reduciría de 5.200 a 3.000.

McKenzie dijo más tarde a los periodistas que esa reducción no afectaría la capacidad de Estados Unidos para proteger a sus tropas restantes. “Nada de lo que saquemos afectará nuestra capacidad para defendernos. Y no entraré en detalles tácticos, pero no afectará la capacidad Patriot (defensa antimisiles) ni ninguna otra capacidad defensiva de corto alcance en ninguna de nuestras bases. Todos esos permanecerán ”, dijo el jefe de CENTCOM.

Los ataques de las fuerzas de poder respaldadas por Irán han continuado en las últimas semanas, agregó McKenzie, pero "ninguno de ellos ha causado bajas estadounidenses ni bajas iraquíes significativas".

El general dijo que las fuerzas restantes continuarían asesorando y ayudando a los socios iraquíes a "erradicar los restos finales" del grupo terrorista Estado Islámico en Irak y "asegurar su derrota duradera".

"Esta decisión se debe a nuestra confianza en la mayor capacidad de las fuerzas de seguridad iraquíes para operar de manera independiente", dijo McKenzie durante sus declaraciones en Irak. Bradley Bowman, un experto en defensa del grupo de expertos con sede en Washington, Foundation for Defense of Democracies, expresó su preocupación de que los dos anuncios podrían deberse a "un calendario o motivación política con respecto a las elecciones (presidenciales de Estados Unidos)".

"Este anuncio parece ser más grande y más rápido de lo previsto", dijo Bowman. “Esto suena un poco a un retiro basado en el calendario que hemos visto una y otra vez que es un error, pero me complace que no sea un retiro completo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo mientras hacía campaña para presidente en 2016, que quería poner fin a lo que llamó las "guerras interminables" del país.

"Hemos estado sacando a nuestras tropas de Irak con bastante rapidez, y esperamos con ansias el día en que no tengamos que estar allí", dijo Trump el mes pasado cuando recibió al primer ministro iraquí Mustafa al-Kadhimi en la Casa Blanca. "Y es de esperar que Irak pueda vivir sus propias vidas y puedan defenderse, lo que han estado haciendo mucho antes de que nos involucráramos".