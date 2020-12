EE.UU.: Sudán ya no está en lista de patrocinadores del terrorismo

EL CAIRO - La embajada de Estados Unidos en Jartum dijo el lunes que la administración del presidente Donald Trump eliminó a Sudán de la lista estadounidense de patrocinadores estatales del terrorismo, una medida que podría ayudar al país africano a obtener préstamos internacionales para reactivar su maltrecha economía y acabar con su estado de paria.

Según una publicación de Facebook de la embajada, la destitución de Sudán fue efectiva a partir del lunes. Una notificación a ese efecto, firmada por el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, se publicaría en el Registro Federal, dijo, y agregó que el período de notificación del Congreso de 45 días ha expirado.

"Este logro viene con numerosas oportunidades para el desarrollo de Sudán", tuiteó el primer ministro sudanés Abdalla Hamdok, y agregó que su país se reincorporó "oficialmente" a la comunidad internacional como una "nación pacífica que apoya la estabilidad global" después de casi tres décadas de aislamiento.

After 3 decades of global isolation on the #SSTL #Sudan officially rejoins the int'l community as a peaceful nation supporting global stability. This achievement comes with numerous opportunities for Sudan’s development & we thank everyone involved in making this happen.#NewEra pic.twitter.com/I8EQG04CK5