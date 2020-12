Colegas ayudan a estudiante de Sudán del Sur enfermo y varado en Cuba

Un estudiante de Sudán del Sur varado en Cuba sin dinero y que sufre de esquizofrenia está siendo ayudado por otros africanos que estudian en la isla.

John Mathiang, de 29 años, no recibe apoyo de su familia ni de su gobierno, que lo envió a Cuba con una beca. Los médicos diagnosticaron a Mathiang con esquizofrenia en 2018.

Las asociaciones de estudiantes africanos, asiáticos y caribeños en Cuba comenzaron recientemente una campaña de financiación colectiva en línea para recaudar fondos para la medicación de Mathiang y el viaje de regreso a Sudán del Sur. Hasta ahora, han recaudado un poco más de 2.200 dólares.

Hydnech Akiridzo, un estudiante de la República Democrática del Congo y líder de la Unión de Estudiantes Africanos en Cuba, dijo que parte del dinero se usará para comprarle a Mathiang un boleto de avión a casa.

Akiridzo le dijo al programa 'South Sudan in Focus' de la Voz de América que los estudiantes africanos en Cuba quieren ayudar a Mathiang porque se dan cuenta de que necesita el cuidado y el apoyo de su familia mientras lucha contra una enfermedad mental grave que afecta su capacidad para pensar, sentir y comportarse correctamente.

“La segunda razón es la falta de recursos de su familia y esperar la respuesta de su gobierno, por lo que como organización, es muy importante e indispensable que busque otras alternativas. Tenemos la responsabilidad de integrarnos, de apoyar a los diferentes estudiantes africanos en la isla”, dijo Akiridzo.

Mathiang fue a Cuba en 2014 para estudiar medicina. Pasó tres años en la Escuela Latinoamericana de Medicina de La Habana antes de trasladarse a la Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba.

En octubre, un funcionario de Sudán del Sur dijo que el país no es responsable de los estudiantes que estudian en Cuba o Zimbabue, donde otros estudiantes han quedado varados. Según Ocun Karlo, subsecretario de planificación del Ministerio de Finanzas de Sudán del Sur, los estudiantes varados en estos países no asistieron con becas del gobierno de Sudán del Sur.

“¿Cómo se otorgaron estas becas? No es el gobierno el que los envió. Debe haber habido algún acuerdo básico sobre becas. Estos estudiantes fueron solos o hubo una beca de ese gobierno, ¿de acuerdo? Así es como funciona normalmente”, dijo Karlo a la VOA.

David Kokulo Sumo Jr., un estudiante de cuarto año de medicina de Liberia y miembro ejecutivo de la Unión de Estudiantes Africanos en Cuba, dijo que está ayudando a Mathiang porque sabe que a veces los gobiernos africanos envían estudiantes al extranjero y luego los abandonan.

“Nos envían a Cuba u otras partes del mundo pero no les importa el próximo problema, no les importa cómo comes, no les importa cómo están las cosas y luego se ponen muy difíciles, pero no hay nadie cerca para ayudar”, dijo Sumo.

Anthony Mabale, un estudiante de medicina sudafricano de tercer año en Cuba, describe a Mathiang como una persona de buen corazón, humilde y respetuosa que necesita ayuda. Dijo que algunos africanos que estudian en el extranjero experimentan dificultades que no pueden superar por sí mismos.

“A través de la Unión Africana, nos convertimos en una familia y podemos ayudarnos unos a otros como estudiantes, como africanos, como hermanos y hermanas sin tener en cuenta las nacionalidades, y como sudafricanos se nos inculca el espíritu de 'Obuntu', un espíritu de ser útiles unos a otros. Y vimos que nuestro hermano está necesitado”, afirmó Mabale.

Algunos de los 11 estudiantes sudsudaneses que estudian en Cuba se graduaron en 2019; otros se graduaron en agosto de este año pero no han podido regresar a casa porque no tienen dinero para el pasaje aéreo.

*Escrito para VOA por David Mono Danga, en Juba, Sudán del Sur)