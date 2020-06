Congresistas de EE.UU. piden investigar supuestas recompensas por matar a soldados aliados en Afganistán

Mientras miembros del Congreso pedían una investigación, el presidente Donald Trump dijo el domingo que no fue informado de reportes de que una unidad de la inteligencia rusa haya ofrecido recompensas a los talibán por matar a soldados estadounidense en Afganistán porque, según el presidente, los funcionarios de inteligencia estadounidenses no consideraron creíble esa información.

“La inteligencia me acaba de reportar que no consideró fiable esa información y por lo tanto no me informaron a mí o al vicepresidente”, dijo Trump, refiriéndose a su lugarteniente, Mike Pence.

La presidente de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, le pidió a la directora de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), Gina Haspel, y al Director Nacional de Inteligencia, John Ratcliffe, que informaran a los 435 miembros de la Cámara Baja sobre este tema.

“El Congreso necesita conocer qué saben las agencias de inteligencia sobre esta significativa amenaza a las tropas estadounidenses y de nuestros aliados y qué opciones están disponibles para responsabilizar a Rusia”, dijo Pelosi.

El senador republicano, Lindsey Graham, dijo que él espera que la administración Trump tome “estos alegatos seriamente”.

“Es imperativo que el Congreso llegue al fondo de estos reportes de prensa de que unidades GRU rusas en Afganistán han ofrecido pagos a los talibán para que maten a soldados estadounidenses con la meta de expulsar a Estados Unidos fuera de la región”, tuiteó Graham tarde el domingo.

La senadora demócrata, Kirsten Gillibrand, exigió una investigación del Congreso sobre el alcance del programa de recompensas, incluyendo quién recibió pagos y cuánta plata fue pagada, e identificar a cualquier estadounidense que haya muerto como resultado del mismo. Ella también quiere saber cuándo Trump y otros funcionarios conocieron del asunto, así como si otros miembros del Congreso estaban al tanto.

"Nadie me informó", Trump sobre presuntas recompensas rusas por muerte de fuerzas estadounidenses Veinte soldados estadounidenses fueron asesinados en Afganistán el año pasado, pero no se sabe qué asesinatos podrían haber estado relacionados con las presuntas recompensas rusas.

“Creo que cuando le pedimos a los miembros de nuestras fuerzas armadas y a sus familias que tomen riesgos y hagan sacrificios por Estados Unidos, es bajo el entendimiento de que haremos todo lo posible para reducir esos riesgos y honrar esos sacrificios”, dijo Gillibrand. “El president Trump pareciera haber fracasado en cumplir su parte de ese acuerdo. Mediante una investigación rigurosa, supervisión y medidas para la rendición de cuentas, aún podemos cumplir la nuestra”.

El diario The New York Times fue el primero en reportar que funcionarios de inteligencia estadounidenses habían concluido meses atrás que la unidad rusa, vinculada a intentos de asesinatos y operaciones encubiertas en Europa con los que buscaron desestabilizar a Occidente, habían ejecutado esta misión en Afganistán el año pasado y que Trump había sido informado sobre el tema a finales de marzo.

Según un artículo publicado el domingo, en el sitio web del diario The Washington Post, unos 28 soldados estadounidenses murieron a manos de los talibán durante tres años (2018-2020). Otros murieron en ataques perpetrados por las fuerzas de seguridad afganas, que podrían haber estado infiltradas por los talibanes, según la publicación washingtoniana.

La información de inteligencia se habría originado con fuerzas especiales estadounidenses en Afganistán y habría sido verificada por la CIA, aseguró el Post.

En Twitter, Trump escribió: "Nadie me informó o me dijo", ni el vicepresidente Mike Pence, ni el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, "sobre los llamados ataques a nuestras tropas en Afganistán por parte de los rusos, según lo informado por una 'fuente anónima' de acuerdo a las noticias falsas del @nytimes. Todos lo niegan y no ha habido muchos ataques contra nosotros".

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany rechazó el lunes que el mandatario hubiera sido informado sobre el asunto a finales de marzo.

"Estados Unidos recibe diario miles de reportes de inteligencia que son sometidos a un estricto escrutinio”, dijo la portavoz. “Mientras la Casa Blanca no acostumbra comentar sobre supuesta inteligencia o deliberaciones internas, la directora de la CIA, el asesor de seguridad nacional, y el jefe de Gabinete, pueden todos confirmar que ni el presidente ni el vicepresidente fueron informados sobre el reporte de la supuestas recompensas rusas”, declaró la vocera.

Casa Blanca: "No hay consenso" sobre recompensas rusas por abatir a soldados de EE.UU. El diario The New York Times afirmó el viernes que Moscú ofreció recompensas a combatientes afganos por matar a soldados de la Coalición Internacional que lucha en Afganistán, de la que forma parte EE.UU. El presidente Trump ha negado haber sido informado de los hechos.

Según McEnany, existen diversas versiones en los organismos de inteligencia.

"No hay consenso en la comunidad de Inteligencia respecto a estas alegaciones y, ante el hecho de que existen opiniones diferentes en la comunidad en relación con la veracidad de lo que se viene reportando y de la veracidad de las alegaciones subyacentes, la situación sigue siendo evaluada", aseguró la portavoz durante una rueda de prensa celebrada en la Casa Blanca.

Desmentidos de Rusia y los talibán

Tanto Rusia como los talibán negaron el reporte de las recompensas, con Moscú tildándolas de “acusaciones anónimas y sin fundamento”. La embajada rusa en Washington dijo que el informe del The New York Times “ya había resultado en amenazas directas” contra las vidas de empleados de las embajadas rusas en Washington y Londres.

Un portavoz de los talibanes, Zabihullah Mujahid, rechazó el reporte de que los insurgentes hayan “tenido ninguna relación de ese tipo con ninguna agencia de inteligencia” y se refirió al reportaje periodístico como un intento por difamarlos.

“Este tipo de acuerdos con la agencia de inteligencia rusa no tiene ningún fundamento, nuestros ataques mortales dirigidos y asesinatos ya llevaban años antes de eso,y los hicimos con nuestros propios recursos”, dijo. “Eso cambió tras nuestro acuerdo con los estadounidenses, y sus vidas están seguras y nosotros no los vamos a atacar”.

A inicios de este año, Estados Unidos y los talibán firmaron un acuerdo para la pacificación de Afganistán luego de 18 años de conflicto. Estados Unidos y los aliados de la OTAN han acordado retirar sus tropas para el próximo año, si los insurgentes cumplen con su parte del acuerdo.