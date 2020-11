Comunidad internacional condena ataques en Viena

Una condena unánime han manifestado políticos alrededor del mundo, después de los sangrientos tiroteos del lunes por la noche, cerca de una sinagoga en pleno centro de Viena.

El canciller austriaco, Sebastian Kurz, describió la situación como un "ataque terrorista repugnante".

"No nos dejaremos jamás intimidar por el terrorismo y combatiremos estos ataques por todos los medios", afirmó en su cuenta de Twitter.

En Estados Unidos, los dos candidatos a la presidencia elevaron sus oraciones por las víctimas y sus familias. El presidente Donald Trump dijo el lunes que los "ataques del mal" deben cesar.

"Estados Unidos está junto a Austria, Francia y toda Europa en la lucha contra el terrorismo, incluyendo a los terroristas islamistas radicales", indicó Trump en Twitter.

Our prayers are with the people of Vienna after yet another vile act of terrorism in Europe. These evil attacks against innocent people must stop. The U.S. stands with Austria, France, and all of Europe in the fight against terrorists, including radical Islamic terrorists. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 3, 2020

Por su parte, el vicepresidente y candidato demócrata a la presidente de EE.UU., Joe Biden, condenó el "horrible ataque terrorista" y agregó: "Todos debemos permanecer unidos contra el odio y la violencia".

After tonight's horrific terrorist attack in Vienna, Austria, Jill and I are keeping the victims and their families in our prayers. We must all stand united against hate and violence. — Joe Biden (@JoeBiden) November 3, 2020

En una enérgica condena, por parte de las instituciones europeas, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, dijo que "Europa condena con fuerza este cobarde acto que viola la vida y nuestros valores humanos (...) Estamos juntos con Austria".

La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, se declaró "conmocionada y entristecida". ha dicho que somos más fuertes que el odio y el terror y el presidente del Consejo lo ha calificado de acto cobarde que viola la vida.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, habló de una noche de dolor y aseguró que "el odio no doblegará nuestras sociedades".

El primer ministro británico, Boris Johnson, se mostró profundamente consternado: "los pensamientos del Reino Unido están con el pueblo austriaco" escribió.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo que ataques en Viena son un "crimen cruel y cínico, y subrayó: "una vez más confirmó la naturaleza inhumana del terrorismo".

"Los tiroteos en Viena son horribles (...)", tuiteó el primer ministro canadiense, Justin Trudeau. "Condenamos firmemente este acto de terrorismo. Nuestros pensamientos están con el pueblo austriaco, y con todas las personas afectadas por este acto horrible", agregó.

Today’s shooting in Vienna is horrific and heartbreaking. We condemn in the strongest terms possible this act of terrorism. Our thoughts are with the people of Austria and everyone affected by this deplorable act. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) November 3, 2020

El martes, autoridades austriacas buscaban a más sospechosos del ataque en el que al menos un hombre armado mató a cuatro personas. La policía abatió a un hombre armado, identificado como un yihadista convicto de 20 años, que llevaba un cinturón explosivo que resultó ser falso.

"El ataque de ayer fue claramente un ataque terrorista islámico", dijo el canciller Kurz. "Este no es un conflicto entre cristianos y musulmanes o entre austriacos y migrantes. No, esta es una lucha entre las muchas personas que creen en la paz y los pocos (que se oponen a ella). Es una lucha entre la civilización y la barbarie".

El gobierno anunció tres días de duelo nacional y guardó un minuto de silencio al mediodía.