El gobierno del Líbano cede, los manifestantes no

BEIRUT - Con un pañuelo en la cabeza y la bandera libanesa en la mano, Cerine Bader salió a las calles con una misión: unirse a una revolución contra la élite política a la que consideraba corrupta, ineficaz y egoísta. Ella estaba entre los miles de personas que se habían reunido en la Plaza de los Mártires en Beirut, el corazón de las protestas que comenzaron en octubre y tuvieron lugar cerca del puerto histórico de la ciudad, ahora reducido a cenizas.

La explosión cataclísmica del 4 de agosto arrojó columnas de humo gris y naranja al cielo y envió ondas de presión que recorrieron la ciudad desde el puerto. Se tragó vecindarios enteros, sacudiendo los cimientos de la ciudad y enviando a los residentes a volar por sus apartamentos como con una varita mágica.

La catástrofe provocó nuevas protestas y, aunque el gobierno del primer ministro Hassan Diab había dimitido el lunes, los manifestantes prometieron continuar.

Quienes protestaban afirmaron que su batalla no fue contra un gobierno, sino contra todo el sistema, una subestructura política controlada y propagada por partidos sectarios dirigidos por políticos, muchos de ellos señores de la guerra de la era de la guerra civil, así como actores armados como Hezbolá, la milicia respaldada por Irán, que actúa como un estado dentro de otro.

La explosión dejó más de 170 muertos y 6.000 heridos, y desplazó a 300.000 personas de viviendas dañadas o destruidas.

Culpar al gobierno

Cerine y muchos libaneses creen que la verdadera razón de la explosión no fueron los fuegos artificiales que dispararon el amonio, sino la incompetencia y la indiferencia del gobierno ante las reiteradas advertencias de los funcionarios portuarios sobre los peligros inherentes a almacenar el material en el corazón de la ciudad.

“Estamos aquí para protestar contra la masacre masiva cometida por nuestros líderes”, dijo Cerine a la VOA el sábado, mientras se encontraba entre una gran multitud coreando consignas contra el gobierno. “Este gobierno y los gobiernos anteriores y sus amos sectarios son los responsables de la explosión. Sabían que el nitrato de amonio no debería almacenarse en cantidades tan grandes y ciertamente no cerca de áreas residenciales y, sin embargo, no hicieron nada para deshacerse de él".

Michel Aoun, presidente de Líbano, ha liderado una respuesta gubernamental que, para muchos, parecía carecer de empatía. Aoun, en una transmisión inicial, trató de culpar a las fuerzas hostiles, posiblemente a Israel, a pesar de la falta de pruebas. "La causa aún no se ha determinado", dijo Aoun a la prensa local, diciendo que podría haber sido un "cohete o bomba u otro acto".

Desde entonces, los documentos filtrados a los medios de comunicación muestran una cadena de eventos desde la incautación del nitrato de un barco en 2013 hasta su explosión el martes, lo que indica que al menos algunos funcionarios sabían que estaba allí desde el principio.

Badri Daher, director general de Aduanas libanesas ahora detenido, dijo a la emisora ​​de televisión libanesa LBCI que había solicitado que se reexportara el nitrato de amonio, "pero no sucedió", dijo. "Dejamos que los expertos y los interesados ​​determinen el motivo".

Los informes de seguimiento, incluido un relato de primera mano de un empleado del puerto en The Guardian, también afirmaron que algunos de los empleados en el puerto habían expresado sus preocupaciones, pero se sintieron impotentes al enfrentarse a un sistema que no respondía.

Hezbolá

Algunos de los manifestantes dirigieron su ira contra Hezbolá, que es a la vez una milicia y un partido político, acusándolo de, en el mejor de los casos, hacer la vista gorda y, en el peor de los casos, dejar el nitrato allí deliberadamente, para planes futuros.

“Todos controlan el puerto y todos son corruptos, pero Hezbolá los controla a todos. ¿Cómo pudieron dejar que esto sucediera?", preguntó Amal, quien vino desde el valle de Bekaa para protestar.

Sami Nader, un analista político libanés, dijo que la explosión del puerto amenaza con convertirse en un catalizador de la desilusión contra Hezbolá, que muchos en el Líbano hasta hace poco, incluso fuera de su comunidad chií central, consideraban parte del tejido nacional y un escudo contra Israel. "Es cierto que Hezbolá controla el puerto más que nadie porque controla todos los activos estratégicos", dijo. "Pero esto también es un gran golpe geoestratégico para Hezbolá y su credibilidad como una fuerza que protege el Líbano, que es lo que afirma".

Nader señala que los manifestantes exigen que sea un panel de expertos internacionales quienes investiguen la explosión. “Aquellos de quienes la gente sospecha que son cómplices del crimen no pueden estar a cargo de la investigación”, dijo.

Human Rights Watch (HRW) recomendó lo mismo, dijo que los grupos de derechos locales e internacionales han documentado un nexo entre el poder judicial y los políticos durante años, y el grupo también critica lo que dice es una falta de independencia judicial en el Líbano.

"Dado el reiterado fracaso de las autoridades libanesas para investigar las fallas graves del gobierno y la desconfianza del público hacia las instituciones gubernamentales, una investigación independiente con expertos internacionales es la mejor garantía de que las víctimas de la explosión obtendrán la justicia que merecen", dijo Aya Majzoub, investigadora del Líbano en HRW.