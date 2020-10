Astronautas llegan en solo 3 horas a Estación Espacial Internacional

Una astronauta estadounidense y dos cosmonautas rusos llegaron este miércoles a la Estación Espacial Internacional en una nave Soyuz lanzada desde el Cosmódromo de Baikonur, en Kazajistán, que probó una nueva maniobra para llegar a su objetivo en solo tres horas.

Kate Rubins, una microbióloga de la NASA, y los cosmonautas rusos Sergey Ryzhikov y Sergey Kud-Sverchkov sustituirán en la estación espacial a Chris Cassidy, Anatoli Ivanishín e Ivan Vagner, cuyo regreso a la Tierra está previsto para el 22 de octubre.

Liftoff! 🚀 The Soyuz spacecraft carrying Kate Rubins of @NASA_Astronauts and Sergey Ryzhikov and Sergey Kud-Sverchkov of Roscosmos on a two-orbit, three-hour journey to the @Space_Station launched at 1:45am EDT. pic.twitter.com/40Qr8ByJQx