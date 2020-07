Analistas: incendio en instalación iraní es duro golpe para programa nuclear

WASHINGTON - Nuevos detalles sobre una planta nuclear iraní dañada el jueves en un misterioso incendio sugieren que el incidente ha sido un golpe más importante para las ambiciones atómicas de Irán de lo que Teherán ha admitido públicamente.

El Instituto para la Ciencia y la Seguridad Internacional, con sede en Washington, identificó la instalación como un taller de ensamblaje de centrífugas en la Planta de Enriquecimiento de Combustible de Natanz, en la provincia central de Isfahan.

En una serie de tuits el jueves, el instituto mostró cómo usó una foto del edificio dañado por las llamas divulgadas por la Organización de Energía Atómica de Irán para localizar geográficamente el sitio en imágenes de satélite de Google Earth.

El grupo investigador dijo que ya había identificado ese edificio en 2017 como un taller de ensamblaje de centrífugas.

Además de dar a la publicidad la foto de la instalación, un portavoz de la agencia iraní restó importancia al incidente en una entrevista con un reportero de la televisión estatal desde el lugar.

El portavoz Behrouz Kamalvandi dijo que el fuego causó algunos daños a un taller que estaba en construcción y que no hubo interrupciones al trabajo de las centrífugas bajo tierra.

Sin embargo, la investigadora del instituto Sarah Burkhard dijo al servicio persa de la Voz de América que “los iraníes pasaron largo tiempo para construir ese taller”.

“La construcción comenzó en 2012 y solo llegaron al punto en que pudieron iniciar las operaciones en 2018”, explicó.

La cadena de televisión estatal hizo un recorrido por la instalación, llamada oficialmente “Centro de Ensamblaje de Centrífugas de Irán”, poco después de abrir en 2018. Un video del recorrido publicado en YouTube mostró a un reportero caminando por el sitio e identificando lo que parecían nuevas maquinarias en varias salas grandes y pequeñas.

"Irán no es una democracia responsable": Pompeo pide extensión de embargo de armas "Irán sería como una espada de Damocles sobre la estabilidad económica del Oriente Medio, poniendo en peligro a naciones como Rusia y China que dependen de la estabilidad de los precios estables de la energía”, dijo el secretario de Estado, Mike Pompeo, al Consejo de Seguridad de la ONU.

Daños extensos y posible explosión

La foto de la instalación después del incendio muestra extensos daños en uno de los extremos del taller, con paneles del techo achicharrados, paredes exteriores agrietadas y puertas arrancadas de sus bisagras por la fuerza de una explosión.

“Los equipos dentro del taller usados para medidas de precisión en el ensamblaje de las centrífugas son máquinas delicadas y difíciles de construir, porque hay que asegurar que sean idénticas”, dijo Burkhard. “Creemos que los equipos de las centrífugas no serán fáciles de reemplazar porque los componentes estarían sujetos a controles de exportación internacionales”.

Bajo un acuerdo de 2015 entre Irán y las potencias mundiales para reducir las actividades iraníes que pudieran conducir a fabricar armas nucleares, se estableció una comisión conjunta para monitorear el acceso de Irán a ciertos componentes nucleares y de uso doble para asegurar que las labores estuvieran dentro de los límites establecidos.

Desde la retirada de Estado Unidos del acuerdo nuclear en 2018, Teherán ha estado violando algunos de los límites impuestos a sus actividades nucleares para tratar de presionar a los otros signatarios a compensarla por las sanciones estadounidenses.

Una de las violaciones ha sido en la investigación y el desarrollo de centrífugas avanzadas en instalaciones como la de Natanz. El Instituto para la Ciencia y la Seguridad Internacional afirma que no tiene información de si existe otro taller similar en Irán, dijo Burkhard.

Burkhard también dijo que los daños en la instalación fueron tan grandes que no parecen haber sido causados por un accidente industrial.

Su colega David Albright dijo al periódico The New York Times que él cree que fue un sabotaje, porque el ensamblaje de componentes de centrífugas en el taller no necesita de muchos compuestos inflamables que pudieran ser peligrosos.

El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que estaba monitoreando los reportes del incendio. En una nota enviada a la VOA, señaló que el incidente “sirve como otra recordación de cómo el régimen iraní sigue priorizando su desatinado programa nuclear en detrimento de las necesidades del pueblo iraní”.