Activista estadounidense acusado de violar ley de seguridad de Hong Kong, promete continuar luchando

Samuel Chu, uno de los seis activistas que ahora viven en el extranjero y para quien, según informes, Hong Kong emitió órdenes de arresto bajo su nueva ley de seguridad nacional, le dijo a la VOA que no dejará de luchar por la democracia en Hong Kong.

Según la televisión estatal china, Chu, un ciudadano estadounidense originario de Hong Kong que ha vivido en los Estados Unidos durante 30 años, y otros cinco hongkoneses que han huido de la ciudad por razones políticas, son buscados por la policía de Hong Kong por supuestamente "incitar secesión y colusión con fuerzas extranjeras para poner en peligro la seguridad nacional ".

Chu, de 42 años, es fundador y director gerente del Consejo de Democracia de Hong Kong con sede en Washington, que ha presionado al gobierno de EE.UU. para que tome medidas contra China por la erosión de la democracia de Hong Kong.

La policía y el gobierno de Hong Kong no han confirmado oficialmente la noticia. La máxima líder de Hong Kong, Carrie Lam, dijo el sábado que era "inconveniente" comentar sobre la aplicación de la ley de seguridad nacional, pero dijo que la oposición a los gobiernos de Hong Kong o China "no es una salida".

Los otros cinco líderes prodemocracia perseguidos incluyen a Nathan Law, un activista en favor de la democracia y legislador derrocado que recientemente huyó a Gran Bretaña; Simon Cheng, un ex miembro del personal consular británico que recibió asilo en Gran Bretaña después de alegar que fue torturado en China, y el activista Ray Wong.

Si se confirma, esta sería la primera vez que las autoridades de Hong Kong utilizan la ley de seguridad nacional promulgada hace un mes para atacar a los activistas que viven fuera de Hong Kong.

Un ex empleado del consulado británico, Simon Cheng, habla durante una protesta contra el deterioro de las libertades de Hong Kong fuera de la embajada de China, en Londres.

Chu le dijo a la VOA que las autoridades están tratando de usar la nueva ley para intimidar y "crear miedo".

El artículo 38 de la ley dice que los no residentes pueden ser procesados por actos fuera de Hong Kong, lo que implica que los críticos de China, incluida la gran diáspora de Hong Kong, pueden enfrentar riesgos legales si ingresan a la ciudad.

Chu es el primer ciudadano extranjero objetivo de la ley y dijo que es "un caso de prueba" de cómo ésta funcionaría. Indicó que ni él ni su familia han tenido noticias de las autoridades de Hong Kong o China.

China, dijo, "está enviando una amenaza a la gente de Hong Kong de que si tienes conexiones [con los seis activistas], podrías estar implicado", apuntó.

Sin embargo, al perseguirlo, el gobierno chino está alertando a los estadounidenses sobre el hecho de que no solo los hongkoneses se verán afectado por esta ley, sino también a los ciudadanos estadounidenses, dijo.

Las autoridades chinas están "provocando e invitando a la respuesta extranjera cada vez que utilizan la ley", afirmó.

"Millones de personas ahora están entendiendo que si pueden ir tras nosotros, pueden perseguir a cualquiera", señaló.

Chu dijo que al atacar agresivamente a activistas en el extranjero, China se ha convertido en "la mayor amenaza para [su] propia seguridad nacional".

"El peligro más atroz que tienen es la ley de seguridad nacional porque están invitando a todo tipo de acciones contra ellos mismos", dijo. "Están invitando a Estados Unidos a intensificar la respuesta, tanto política como de política".

El padre de Chu, de 76 años, el reverendo Chu Yiu Ming, un veterano activista prodemocracia que ha ayudado a los activistas de la represión de Tiananmen de 1989 a escapar al extranjero y cofundador del movimiento de desobediencia civil de Occupy Central de 2014, fue condenado y recibió una sentencia suspendida por su papel el año pasado.

China a menudo acosa a las familias de disidentes o activistas que viven en el extranjero en el exilio para silenciarlos. Los activistas también se encuentran a veces objeto de hostigamiento e intimidación por parte de personas no identificadas, sospechosas de ser agentes de seguridad.

Insistió en que, como ciudadano estadounidense, era su derecho constitucional defender y presionar al gobierno de EE.UU.

"No pararía lo que estoy haciendo", dijo. "No me van a asustar para que me esconda y no me van a borrar de poder hablar".

“Por eso creamos el Consejo de Democracia de Hong Kong. Siempre supimos que podría llegar un momento en que la única organización y voz libre para Hong Kong podríamos ser nosotros ”, afirmó. "Fue creado para ser la última frontera para poder hablar libremente".

Chu, sin embargo, dijo que estaba "triste" porque el viaje que hizo a Hong Kong el año pasado para asistir al juicio de su padre "podría ser el último en mucho tiempo".

Activistas en favor de la democracia, de izquierda; Joshua Wong, Nathan Law y Agnes Chow en una conferencia de prensa en Hong Kong.

Nathan Law, ex presidente del grupo a favor de la democracia Demosisto, ahora disuelto, no hizo comentarios para este artículo, pero dijo en Facebook que los presuntos crímenes de seguridad nacional que se le acusa de violar fueron "cargos falsos" y el resultado de él "amar demasiado a Hong Kong ".

Law, de 26 años, dijo que estaba triste por las noticias en Hong Kong la semana pasada, que incluían el arresto de cuatro activistas estudiantiles por cargos de seguridad nacional, la descalificación de 12 candidatos a favor de la democracia para las elecciones legislativas y ahora la lista de buscados que incluía su nombre.

“Estas son indicaciones de nuestra necesidad de permanecer activos en el escenario global. El hecho de que Hong Kong no tenga lugar incluso para puntos de vista tan moderados como el nuestro subraya lo absurdo del gobierno comunista chino”, escribió.

En una nota conmovedora que resaltaba sus temores sobre la implicación de su familia, declaró que rompería su relación con su familia, diciendo que su trabajo de defensa en el extranjero se realizó a título personal.

Willy Lam, profesor adjunto de la Universidad China de Hong Kong, dijo que China quiere enviar un mensaje de que no puede aceptar a hongkneses, ni siquiera a los que están en el extranjero, presionando a gobiernos u organizaciones extranjeras.

"Quieren advertir a los activistas de Hong Kong contra el cabildeo internacional, de lo contrario los arrestarán y extraditarán", dijo Lam. Para los extranjeros, el mensaje es "no interfieran en los asuntos de Hong Kong, de lo contrario dañarían a activistas como Nathan Law".

“China está muy decidida y está actuando rápidamente. Más personas serán arrestadas en el corto plazo. Silenciarán aún más y evitarán que intelectuales y periodistas expresen opiniones y apunten a activistas por la democracia ”, dijo.