14 arrestados en operativo policial tras ataque en Viena

La policía austriaca allanó 18 propiedades y arrestó a 14 personas en una masiva operación el martes, luego de que un hombre armado identificado como un yihadista convicto mató a cuatro personas en un alboroto en el centro de Viena durante la noche.

El atacante, que fue asesinado por la policía minutos después de abrir fuego en bares abarrotados, había sido liberado de la cárcel hace menos de un año.

Un anciano y una mujer, un joven transeúnte y una camarera murieron, y 22 personas, incluido un policía, resultaron heridas, dijo el ministro del Interior, Karl Nehammer, en una conferencia de prensa. El alcalde de Viena dijo que tres personas seguían en estado crítico.

El agresor abatido era un hombre de 20 años, con doble nacionalidad austriaca y de Macedonia del Norte, que había sido condenado por un delito de terrorismo y fue liberado el año pasado bajo una ley que reduce las penas en casos de delitos juveniles. El sospechoso, que murió baleado por la policía, llevaba un rifle de asalto y un chaleco explosivo falso.

El Ministerio del Interior de Macedonia del Norte dijo en un comunicado el martes que tres personas que estuvieron involucradas en ataques con armas de fuego en Viena durante la noche tienen la doble ciudadanía austriaca y de Macedonia del Norte.

Se temía por la vida de siete de los heridos, según indicó el servicio vienés de hospitales, citado por la agencia austriaca de noticias APA. En total había 17 personas hospitalizadas, que sufrían heridas de bala y cortes.

“Se ha confirmado que el ataque de ayer fue claramente un ataque terrorista islámico”, dijo el canciller Sebastian Kurz. “Fue un ataque nacido del odio, el odio a nuestros valores fundamentales, el odio a nuestra forma de vida, el odio a nuestra democracia, en la que todo el mundo tiene derechos y dignidad por igual”.

Gobierno: Atacante de Viena era simpatizante del Estado Islámico El canciller Sebastian Kurz dijo que el ataque fue motivado por el odio a los valores, la forma de vida y la democracia de Austria.

El canciller alemán Heiko Mass confirmó que entre las víctimas del ataque estuvo una mujer alemana.

"Ahora tenemos la triste certeza que una ciudadana alemana estaba entre las víctimas del ataque en Viena”, dijo Maas en una declaración. “Nuestras condolencias a sus amigos y seres queridos”.

El ministro austriaco del Interior, Karl Nehammer, dijo más tarde a APA que el agresor abatido, que tenía raíces en el país balcánico de Macedonia del Norte, había sido condenado dentro de una ley que penaliza la pertenencia a organizaciones extremistas.

El hombre, identificado como Kujtim Fejzulai, fue condenado a 22 meses de prisión en abril de 2019 porque había intentado viajar a Siria para unirse al grupo extremista Estado Islámico. En diciembre pudo salir de prisión de forma anticipada amparándose en la ley para delitos juveniles.

El ministro informó de registros en quince inmuebles y varios detenidos. El agresor “estaba equipado con un chaleco explosivo falso y un rifle automático, un arma corta y un machete para realizar su repugnante ataque contra ciudadanos inocentes”, añadió.

Nehammer indicó además que Feizulai había publicado en su cuenta de Instagram una foto suya con dos de las armas usadas en el ataque, según reportó Sky News.

Las autoridades seguían intentando determinar si había más agresores prófugos, señaló el ministro, que instó a la gente en Viena a quedarse en casa el martes si era posible y señaló que no hacía falta enviar a los niños a la escuela. Unos mil policías estaban de servicio en Viena el martes por la mañana.

Las autoridades señalaron que entre los heridos está un agente de policía de 28 años, quien seguía hospitalizado pero su vida ya no corría peligro.

El edificio en Viena, donde fue arrestado un sospechoso del mortal ataque terrorista del lunes por la noche en el centro de la ciudad. Martes 3 de noviembre de 2020.

La balacera comenzó poco después de las 20:00 (1900 GMT) cerca de la principal sinagoga de Viena, cuando mucha gente disfrutaba de una última noche de bares y restaurantes abiertos antes de que comenzara una nueva cuarentena del coronavirus a la medianoche.

El agresor fue abatido a las 20:09, según el jefe de policía de Viena, Gerhard Puerstl.

“Somos víctimas de un despreciable ataque terrorista en la capital federal que sigue en marcha”, dijo Kurz.

Imágenes no verificadas compartidas en medios sociales mostraban a un hombre armado caminando por la calle y disparando a gente aparentemente al azar, hiriendo a varias personas. No estaba claro si la persona que aparecía disparando era la misma en todos los videos.

El rabino Schlomo Hofmeister dijo que había visto al menos a una persona disparando a la gente sentada en las terrazas de los bares en la calle bajo su ventana, cerca de la principal sinagoga de la ciudad.

“Dispararon al menos 100 balas justo junto a nuestro edificio”, dijo Hofmeister.

“Todos estos bares tienen mesas fuera. Esta es la última noche antes de la cuarentena”, añadió.

Personas abandonan la Ópera de Viena, bajo la supervisión de policías armados, el 2 de noviembre de 2020, luego de un ataque terrorista que dejó dos muertos, incluido un atacante, en el centro de Viena.

Y en una escena que pareciera sacada de la película Titanic, un cuarteto de la orquesta de la Ópera Estatal de Viena continuó tocando el lunes por la noche después de que le dijeron a su público que no era seguro irse porque había un hombre armado suelto afuera.

Imágenes de video publicadas en Twitter por un miembro de la audiencia muestran a un cuarteto de cuerdas tocando "Kaiserquartett", del compositor austríaco Joseph Haydn, para quienes permanecieron en el auditorio.

Una portavoz de la Ópera Estatal de Viena dijo que la policía había informado a la gerencia durante el intervalo del lunes de las óperas "Cavalleria Rusticana" y "Pagliacci", que estaban ocurriendo ataques fuera del edificio ubicado en el centro de la ciudad.

El teatro había agotado las entradas para los 1.000 invitados en la última noche antes de que entrara en vigencia la cuarentena por COVID-19.

"Consideramos si debíamos interrumpir la actuación o no. Pero decidimos que eso no tendría sentido. Si a la gente no se le permitía irse de todos modos, ¿por qué deberíamos parar antes?", dijo.

Los intérpretes completaron las óperas y después de dos llamadas a telón, el director de la Ópera Estatal subió al escenario.

"Describió lo que estaba sucediendo, que había ataques terroristas en la ciudad, que estaba prohibido salir y que las puertas estaban cerradas, que la gente debía permanecer adentro, pero que abrirían las áreas de refrigerio y haríamos todo lo posible para que la gente estuviera cómoda", agregó.

La portavoz dijo que estaba impresionada por la respuesta de la audiencia. "No hubo pánico en absoluto. La gente permaneció sentada en silencio o fue a las áreas de refrigerio", contó.

Cerca de las 23:00 hora local, algunos miembros de la orquesta regresaron al foso para dar un concierto espontáneo de Haydn.

"Solo quedaban unas pocas personas en el auditorio, pero claramente lo disfrutaron", concluyó.

Las banderas de Austria y la Unión Europea ondean a media asta en la Embajada austríaca en Berlín, luego del ataque terrorista en Viena. Martes 3 de noviembre de 2020.

El martes las calles de Viena estaban vacías y silentes, bajo una fuerte presencia policial en el primer día de un nuevo confinamiento debido al repunte en la pandemia del coronavirus.

El área cercana a la sinagoga por donde empezó el tiroteo estaba aún acordonada por la policía, con sus armas listas,mientras oficiales armados controlaban el tráfico que se dirig+ia o venía del aeropuerto.

“Es una locura, todos están preocupados. Una vida ya no vale nada”, dijo el taxista Huseyin Gueluem, mientras esperaba por pasajeros en el aeropuerto.

El ataque provocó raudas condenas y promesas de apoyo de líderes internacionales.

Con información de AP, AFP y Reuters