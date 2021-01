Melania Trump se despide de la Casa Blanca, el "mayor honor" de su vida

WASHINGTON D.C. - Melania Trump se despidió este lunes de su papel como primera dama de Estados Unidos, una posición que, según dijo, ha supuesto el "mayor honor" de su vida.

"Mis conciudadanos estadounidenses ha sido el mayor honor de mi vida ejercer de primera dama de Estados Unidos", comenzó diciendo Melania Trump en un video pregrabado y divulgado a través de Twitter.

La esposa del presidente saliente, Donald Trump, aprovechó los poco más de seis minutos de grabación para abordar dos asuntos de candente actualidad en estos momentos -la pandemia y las protestas violentas- y celebrar los avances alcanzados a lo largo de estos últimos cuatro años con su campaña Be Best, para combatir el acoso en redes sociales.

"Sean apasionados en todo lo que hagan pero recuerden siempre que la violencia nunca es la respuesta y nunca tendrá justificación", dijo la aún primera dama, quien hace apenas unos días ya condenó los disturbios que desembocaron en el asalto al Capitolio, el pasado 6 de enero.

Tras el asalto, las autoridades han optado por blindar la ciudad de Washington D.C. para garantizar la seguridad de la ceremonia de inauguración de Joe Biden, a la que no asistirán ni el presidente Trump ni la primera dama, que ya han anunciado que abandonarán la ciudad horas antes.

Melania Trump dijo sufrir por "todas las familias que han perdido a un ser querido" por causa de la COVID-19 y quiso agradecer a todos los trabajadores que durante la pandemia "han trabajado para salvar vidas". "Todas las vidas son preciosas, por ello pido a todos los estadounidenses que usen la precaución y el sentido común para proteger a los vulnerables".

Por último, celebró los avances de su campaña Be Best, la cual dijo que ha servido para crear "conciencia sobre cómo proteger a los niños en la red", una campaña que muchos no obstante han calificado de vacía debido a los habituales ataques a golpe de tuit emprendidos por su propio marido contra sus detractores, como cuando insultó a la joven activista Greta Thunberg llamándola "ridícula".