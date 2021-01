Líderes de América Latina felicitan a Biden el día de su toma de posesión

SAN FRANCISCO, EE.UU. - Concluida la toma de posesión de Joe Biden, como el 46º presidente de Estados Unidos, el miércoles 20 de enero, las redes sociales se llenaron de mensajes de felicitación y deseos de respeto mutuo por parte de diferentes jefes de Estado de los países latinoamericanos, muchos abogan por una relación bilateral de respeto en los próximos años.

Después de su discurso, donde el nuevo presidente de Estados Unidos abogó porque la unidad es el único camino a seguir e hizo un llamamiento a la tolerancia y al respeto, los líderes de Latinoamérica secundaron sus palabras y pidieron lo mismo para la región.

Uno de los primeros líderes en reaccionar fue el presidente de Argentina, Alberto Fernández, quien se dirigió tanto al presidente Biden como a la vicepresidenta Kamala Harris, señalando el deseo de fortalecimiento en sus relaciones.

Mientras tanto, el Gobierno de Bolivia le dio su voto de confianza a través de un comunicado de prensa, hecho público en sus redes y firmado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. La nota de prensa apunta a "la construcción y desarrollo de una relación bilateral saludable y sostenible, en el marco del mutuo respeto”. Inmediatamente el presidente de ese país, Luis Arce, también expresó la necesidad de construir una nueva historia entre ambas naciones.

Sebastián Piñera, presidente de Chile, junto con sus felicitaciones, en un mensaje tanto en inglés como español, le recordó a la nueva administración que, “el compromiso con la democracia, la libertad y los derechos humanos no reconoce fronteras”.

Today @JoeBiden takes office as the 46th U.S. President. His Administration will have the mission of healing the soul of the country and strengthening civic friendship.



The commitment to democracy, freedom and human rights recognizes no borders.

I wish President Biden the best.