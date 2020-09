"No voy a gobernar como un presidente demócrata; voy a gobernar como un presidente": Biden

El candidato demócrata a la presidencia, Joe Biden, dijo el lunes que, aunque está lanzándose a la presidencia por el partido demócrata, de ser elegido, trabajará fuerte tanto por quienes votaron por él como por los que no, apelando a los votantes de los estados bisagra.

“Estoy postulándome como un demócrata orgulloso, pero no voy a gobernar como un presidente demócrata, voy a gobernar como presidente”, aseguró el exvicepresidente en un evento de campaña en Winsconsin, en donde Biden lidera por 6.4 puntos, según el agregador de encuestas del portal FiveThirtyEight.

El presidente Donald Trump se llevó los votos de Wisconsin en el 2016 por una estrecha ventaja, en la primera vez que el estado fue hacia un candidato republicano desde 1984.

“Me van a criticar algunas personas de mi partido por decir esto, pero no es lo que voy a hacer. Voy a luchar igual de fuerte por quienes me apoyaron que por quienes no me apoyaron”, añadió Biden.

Trump se compromete a nombrar a una mujer para el Tribunal Supremo Esta mañana Trump anunció que revelaría el nombre de su candidato a finales de semana. Más tarde, desveló que tiene cinco nombres sobre la mesa y se comprometió a que el cargo será para una mujer.

La visita del candidato demócrata a Wisconsin llega poco menos de una semana después de la del presidente Trump, quien busca su reelección a un segundo mandato. El republicano viajó el lunes a Ohio, también en el medioeste y un estado bisagra en estas elecciones.

Biden lidera por más de seis puntos en las encuestas de intención de voto nivel nacional, sin embargo ha caído su apoyo en comparación con los casi diez puntos por los que superaba a Trump en junio y julio.