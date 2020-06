Trump suprime las protecciones sanitarias para transgéneros que impulsó Obama

El gobierno de Donald Trump anunció el viernes la supresión de la regulación que prohíbe la discriminación en la atención médica en pacientes transgénero, una medida que estaba recogida en la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA por sus siglas en inglés) que se puso en marcha durante el mandato de Barack Obama y había estado vigente hasta ahora.

El departamento de Salud de Estados Unidos señaló a través de un comunicado que se reconocería “la discriminación sexual según el significado simple de la palabra ‘sexo’ como hombre o mujer y según lo determine la biología”.

Con todo, el departamento de Salud también indicó que se ha “declinado reconocer la orientación sexual como una categoría protegida bajo la ACA”.

¿Qué efectos puede tener?. Pues que ahora las pólizas de seguro y de atención médica que están reguladas por esa ley sanitaria de la era Obama pueden negar los servicios a personas que sean transgénero.

Tras este anuncio, varias organizaciones que luchan por los derechos de la comunidad de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgéneros (LGBT) criticaron duramente esta medida y ya se prevén consecuencias legales para frenar la decisión de la Casa Blanca.

“No podemos permitir y no permitiremos que Donald Trump continúe atacándonos. Las personas LGBT se enferman, las personas LGBT necesitan atención médica, las personas LGBT no deberían vivir con el temor de no poder obtener la atención que necesitan simplemente por ser quienes son”, señaló Alphonso David, presidente de la Campaña de Derechos Humanos, en un comunicado recogido por NBC News.

La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) también rechazó enérgicamente esta medida y advirtió que la decisión podría ser “mortal”.

“La administración de Trump se ha puesto en la misión al poner las creencias religiosas y políticas por encima de la atención médica de un paciente. Esto es mortal y todos deberíamos estar indignados”, manifestó por su parte Louise Melling, subdirectora legal de la ACLU.

El gobernador de Nueva York, Anrew Cuomo, también tildó de “detestable” esta política impulsada por la administración estadounidense y lamentó que muchas personas puedan quedarse sin atención médica a partir de ahora.

“En un momento en que hay tanta violencia contra las personas trans, es detestable que la administración de Trump esté quitando las protecciones críticas de salud”, dijo en un tuit.

Esta decisión llega en un momento especial para la comunidad LGBT: justo cuando se celebra el Mes del Orgullo Gay, que tiene lugar durante todo el mes de junio, y cuando se conmemora el cuarto aniversario de la masacre en el club gay Pulse de Orlando (Florida), donde 49 personas fueron asesinadas.

La sección 1557 de la Ley de Salud Asequible “prohíbe la discriminación basada en raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad o edad en ciertos programas de salud”, una medida que ahora será eliminada según lo anunciado por el departamento de Salud.