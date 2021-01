Trump se compromete a una transición de poder "ordenada"

El presidente Donald Trump prometió este jueves que habrá una transición pacífica cuando Joe Biden asuma la presidencia de Estados Unidos dentro de tres semanas, a pesar de seguir oponiéndose al resultado de la elección del 3 de noviembre.

"Aunque estoy completamente en descuerdo con el resultado de la elección, y los hechos me respaldan, en cualquier caso, habrá un transición ordenada el 20 de enero", señaló Trump a través de un breve comunicado divulgado en Twitter durante la madrugada por su asesor Dan Scavino.

Statement by President Donald J. Trump on the Electoral Certification:



“Even though I totally disagree with the outcome of the election, and the facts bear me out, nevertheless there will be an orderly transition on January 20th. I have always said we would continue our...