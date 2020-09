Trump rechaza comprometerse a abandonar el cargo de manera pacífica

WASHINGTON, D.C. - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó este miércoles comprometerse a liderar "un proceso de transición pacífico" en caso de que pierda las elecciones del próximo 3 de noviembre y tenga que abandonar la Casa Blanca el próximo mes de enero.

"Tendremos que esperar a ver qué pasa. Me he estado quejando vehementemente sobre las papeletas y las papeletas son un desastre", contestó el mandatario al ser preguntado directamente por un periodista en rueda de prensa si estaba dispuesto a liderar "una transición pacífica" en caso de no alzarse con la victoria en las urnas el 3 de noviembre.

En los últimos meses, en el marco de la oleada de protestas surgida en el país a raíz de la muerte del afroestadounidense George Floyd, mientras se encontraba bajo custodia policial, se han producido una serie de graves enfrentamientos entre seguidores del mandatario y manifestantes, lo que ha desatado la preocupación ante la posibilidad de que se produzcan incidentes violentos tras las elecciones.

El caso más destacado fue el del adolescente Kyle Rittenhouse, un seguidor de Trump que viajó a la localidad de Kenosha, Wisconsin, para confrontar a los manifestantes y que presuntamente abrió fuego contra al menos tres personas, dos de las cuales fallecieron, según las autoridades.

Biden acusa a Trump de azuzar el "caos" y la "violencia" por intereses políticos Trump criticó la postura de Biden frente a las protestas en Kenosha, Wisconsin, adonde el presidente planea viajar el martes a pesar de la oposición del gobernador del estado.

La situación se ha exacerbado aún más si cabe debido a las reiteradas declaraciones del mandatario asegurando que la oposición demócrata pretende valerse del voto por correo, una opción al alza debido a la incidencia de la pandemia, para manipular los comicios.

"Librémonos de las papeletas y tendremos un proceso muy pacífico... no tendremos transición, francamente, sino una continuación. Las boletas están fuera de control, tú lo sabes y ¿quién lo sabe mejor que nadie? Los demócratas lo saben mejor que nadie", argumentó.

Desde hace semanas, Trump viene criticando el voto por correo alegando, sin aportar pruebas que lo respalden, que esta forma de sufragio es especialmente vulnerable a injerencias extranjeras y, sobre todo, por parte de la oposición.

Numerosos demócratas han rechazado categóricamente las acusaciones y han afirmado que se trata apenas de un intento por parte del mandatario de minimizar la participación en los comicios.

"Es mi mayor preocupación, mi única gran preocupación: este presidente va a intentar robarse las elecciones", declaró en una entrevista el exvicepresidente y candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, el pasado mes de junio cuando empezaron a aflorar las preocupaciones en el seno de la oposición.

Biden no descartó entonces que las Fuerzas Armadas se vean obligadas a actuar en semejante tesitura: "Hay tantos mandos y soldados rasos en el Ejército diciendo este no es un Estado militar, esto no es quienes somos. Te lo prometo, estoy absolutamente convencido de que le escoltarán fuera de la Casa Blanca en un suspiro".