Trump acusa a la oposición de la falta de acuerdo para un nuevo paquete de ayuda

WASHINGTON D.C. - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este viernes a la oposición demócrata de la falta de acuerdo en el Congreso para aprobar un nuevo paquete de ayuda para hacer frente a las consecuencias económicas de la pandamia.

"Así que llega un virus y tienes a gente en el Congreso que no quiere ayudar a nuestra gente", dijo el Trump durante una rueda de prensa convocada a última hora en Bedminster Nueva Jersey, donde el mandatario planea pasar el fin de semana.

El mandatario adelantó que, en caso de que no se alcance un acuerdo pronto, actuará bajo su "autoridad como presidente" y decretará una serie de medidas "para conseguirle a los estadounidense el alivio que necesitan".

Entre ellas, Trump mencionó una rebaja de los impuestos sobre la renta, hasta final de año y de manera retroactiva desde mayo, la renovación de ayudas adicionales por desempleo hasta diciembre, la suspensión de pagos de préstamos académicos y extender la moratoria contra desahucios, que venció hace días.

Trump aseguró que la financiación no sería un problema, puesto que el Gobierno cuenta con "mucho dinero" y adelantó que el equipo legal de la Casa Blanca ya está trabajando en el texto de los decretos, que podría firmar antes de que concluya la próxima semana.

Las negociaciones entre republicanos y demócratas en el Congreso se encuentran estancadas desde hace días. Mientras que los demócratas quieren aprobar un paquete de estímulo de unos tres billones de dólares, los republicanos se han enrocado en su propuesta de de un billón de dólares.

Sin embargo, el presidente coincide con la oposición en una serie de medidas a las que se opone tajantemente su partido, entre ellas el renovar la ayuda adicional de 600 dólares a desempleados -que expiró la semana pasada- y enviar un nuevo cheque, algo a lo que se opone su partido.

Horas antes de la comparecencia de Trump, miembros del Ejecutivo adelantaron que el presidente estaba sopesando firmar una serie de decretos para avanzar a pesar de la falta de acuerdo.

"No digas a mí manera o no hay manera, de esa manera podemos muchísimas cosas (...). La otra opción es firmar decretos que, según han reconocido ellos mismos, no es ni de lejos tan bueno", lamentó el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer.

Respecto al avance de la pandemia, Trump aseguró que su Administración lo está haciendo "muy bien", a pesar de que aún lidera el ránking de países más afectados con casi cinco millones de casos confirmados y más de 160.000 muertes, según datos de la Universidad Johns Hopkins.

Al ser cuestionado sobre porqué los ciudadanos que se personaron en la rueda de prensa, que tuvo lugar en un club de golf de su propiedad, no respetaban las reglas estatales sobre mantener la distancias y el uso de mascarillas, Trump aseguró con sorna que las normas no aplicaban en ese caso por tratarse de "protestantes pacíficos" que habían acudido a un acto político.

"Yo lo llamo una protesta pacífica porque oyeron que veníais y saben de los medios falaces, lo entienden mejor que nadie (...). Si la prensa en este país fuera honesta, si no fuera corrupta, si no fuera falsa, nuestro país sería mucho más avanzado", zanjo el presidente al dar por concluida su comparecencia.