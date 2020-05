Trump quiere recuperar la cumbre presencial del G-7 en EE.UU.

El presidente Donald Trump sugirió este miércoles celebrar la reunión de los líderes del Grupo de los Siete (G-7) en la misma fecha en junio en que estaba programada cuando él la canceló debido a la pandemia de coronavirus.

"Ahora que nuestro País está ´en Transición de regreso a la Grandeza´, estoy considerando reprogramar el G-7, en la misma fecha u (otra) similar en Washington, D.C., en el legendario Camp David", dijo Trump en un mensaje de Twitter.

El presidente canceló la conferencia física en marzo y la programó de manera virtual. Los líderes del G-7 conversaron por teleconferencias en abril y mayo, en medio de las cancelaciones de viajes aéreos internacionales y las cuarentenas decretadas en muchos de los países miembros.

Now that our Country is “Transitioning back to Greatness”, I am considering rescheduling the G-7, on the same or similar date, in Washington, D.C., at the legendary Camp David. The other members are also beginning their COMEBACK. It would be a great sign to all - normalization!