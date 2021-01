Trump no acudirá a toma de posesión de presidente electo Biden

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que no participará de la toma de posesión de su sucesor, el presidente electo Joe Biden, horas después de prometer una transición pacífica del poder.

"A todos los que me han preguntado, no iré a la Inauguración el 20 de enero", escribió Trump en su cuenta de Twitter.

El escueto comentario da respuesta a una de las mayores incógnitas de la actual transición de poder en la Casa Blanca, un proceso que ha estado marchado por hechos sin precedentes en la historia de un acontecimiento clave para la democracia estadounidense.

