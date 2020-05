Trump niega interés en trasladar Convención Republicana a su propiedad en Florida

El presidente Donald Trump negó el lunes cualquier sugerencia de que quiera celebrar la Convención Nacional Republicana este verano en su centro turístico en Doral, Florida, luego de su amenaza de trasladar la convención de Carolina del Norte si el gobernador de ese estado no puede garantizar que se permita su realización con asistencia completa al evento.

"No tengo ningún interés en trasladar la Convención Nacional Republicana a Doral en Miami, como lo informa falsamente el Fake News New York Times para provocar problemas", tuiteó Trump el lunes.

Anteriormente el lunes, Trump amenazó con retirar la Convención Nacional Republicana de Carolina del Norte si el gobernador demócrata del estado no firma de inmediato la posibilidad de permitir una reunión a plena capacidad en agosto a pesar de la actual pandemia de COVID-19.

Los tuits de Trump sobre la próxima convención republicana en Charlotte, prevista para realizarse del 24 al 27 de agosto, se producen dos días después del mayor aumento diario de casos de virus en Carolina del Norte.

El viernes, el gobernador Roy Cooper trasladó al estado a una segunda fase de reapertura al aflojar las restricciones a los salones de belleza, peluquerías y restaurantes. Pero dijo que el estado debe moverse con cautela, y mantuvo cerrados los locales de entretenimiento, gimnasios y bares.

"Desafortunadamente, el gobernador demócrata, @RoyCooperNC todavía está en estado de ánimo de cierre y no puede garantizar que para agosto se nos permitirá ... asistencia completa en la Arena", tuiteó Trump el lunes. Agregó que los republicanos "deben recibir una respuesta inmediata del gobernador sobre si se permitirá o no que el espacio esté completamente ocupado. Si no, nos veremos obligados de mala gana ... a encontrar, con todos los empleos y el desarrollo económico que trae, otro sitio de la Convención Nacional Republicana”.

Antes de la pandemia, el Partido Republicano había estimado que 50.000 personas irían a Charlotte para la convención en la arena de la NBA.

La oficina de Cooper respondió que los funcionarios estatales están trabajando con el Partido Republicano en las decisiones de la convención. "Los funcionarios de salud estatales están trabajando con el RNC y revisarán sus planes a medida que tomen decisiones sobre cómo celebrar la convención en Charlotte", dijo la portavoz de Cooper, Dory MacMillan, en un correo electrónico.

El vicepresidente Mike Pence dijo el lunes en Fox News que la planificación de la convención lleva meses y sugirió que podría haber un estado que haya desatado más restricciones. Elogió las reaperturas en Texas, Florida y Georgia, todos estados con gobernadores republicanos.