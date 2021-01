Juicio político de Trump avanza pese a dura resistencia republicana

WASHINGTON - La mayoría de los republicanos en el Senado de Estados Unidos votaron el martes en contra de llevar a cabo un juicio político al ex presidente Donald Trump sobre si incitó a la insurrección en el asalto al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero, lo que indica que probablemente tiene suficientes votos para asegurar una absolución.

La votación fue de 55-45 a favor de proceder con un juicio, pero solo cinco republicanos se unieron a los 50 demócratas. Se requiere un voto de dos tercios para la condena, lo que requeriría que 17 republicanos se volvieran contra Trump, suponiendo que los demócratas voten en bloque después de escuchar el caso en su contra cuando el juicio comience en serio el 9 de febrero.

En esta imagen de video, el senador Rand Paul, firma después de prestar juramento para el juicio político del expresidente Donald Trump en el Senado de EE. UU.en Washington, el martes 26 de enero de 2021. (Televisión del Senado vía AP)

Un partidario de Trump, el senador Rand Paul de Kentucky, forzó la votación sobre si continuar con el juicio, calificándolo de "farsa inconstitucional".

Paul sostuvo que el Senado no puede llevar a cabo un juicio de un ciudadano privado, lo que Trump ahora es después de que terminó su mandato el miércoles pasado y el demócrata Joe Biden asumió como el 46 ° presidente del país. El Senado, de hecho, ha celebrado juicios para ciudadanos privados en el pasado.

Incluso antes de la votación, muchos republicanos del Senado parecían estar alejándose de condenar a Trump por incitar a la insurrección cuando cientos de partidarios, quizás 800, según los funcionarios, intentaron confrontar a los legisladores mientras debatían la certificación de Biden como el ganador de las elecciones de noviembre. Triunfo.

Los 100 senadores que componen la cámara alta prestaron juramento como jurados para el próximo juicio.

Los legisladores republicanos tienen el destino de Trump en sus manos, a pesar de que el mandato de cuatro años del expresidente en la Casa Blanca terminó el 20 de enero con la toma de posesión de Biden.

Si Trump fuera condenado, una votación por mayoría simple separada podría impedirle a Trump volver a ocupar un cargo público.

Biden, senador durante 36 años y exvicepresidente de la administración Obama, le dijo a CNN el lunes que apoya la celebración del juicio, pero no cree que suficientes republicanos votarán en contra de Trump por una condena.

El senador Lindsey Graham, republicano por Carolina del Sur, abandona la cámara después de prestar juramento y votar sobre cómo proceder con el juicio político contra Trump, en el Capitolio de Washington, el martes 26 de enero de 2021.

El senador Lindsey Graham de Carolina del Sur, un partidario de Trump que ha estado asesorando al expresidente sobre los próximos procedimientos, dijo: "Solo hay un puñado de republicanos, y cada vez más pequeño, que votarán en su contra".

Numerosos senadores republicanos han dicho que Trump tiene cierta responsabilidad por el caos que se desarrolló en el Capitolio y dejó cinco muertos, incluido un oficial de policía cuya muerte está siendo investigada como un homicidio. En una manifestación del 6 de enero cerca de la Casa Blanca, Trump continuó expresando afirmaciones infundadas de que lo habían engañado para que no fuera reelegido e instó a sus partidarios a marchar hacia el Capitolio y "luchar" para cambiar la victoria de Biden.

En las semanas posteriores, las autoridades arrestaron a decenas de violentos manifestantes que atacaron el edificio del Capitolio, el símbolo mundial de la democracia estadounidense, saquearon algunas oficinas del Congreso y se pelearon con la policía. Aún se están investigando las acciones de decenas de manifestantes más.

Pero varios legisladores republicanos, aunque a menudo amonestaron a Trump, cuestionaron por qué se lleva a cabo el juicio ahora que ya está fuera del cargo, o sugirieron que los propios manifestantes deberían ser considerados responsables del alboroto.

"Escucharemos (el caso contra Trump), pero todavía tengo preocupaciones sobre la constitucionalidad de esto y el precedente que sienta al tratar de condenar a un ciudadano privado", dijo la senadora republicana Joni Ernst de Iowa.

“Mostró un liderazgo pobre; creo que todos estamos de acuerdo con eso. Pero fueron estas personas las que entraron al Capitolio. Lo hicieron a sabiendas. Entonces, ellos tienen la responsabilidad”, dijo.

El senador republicano Ron Johnson de Wisconsin preguntó: “¿Por qué estamos haciendo esto? No puedo pensar en algo más divisivo y menos sanador que hacer un juicio político cuando el presidente ya se ha ido. Es simplemente vengativo. Es ridículo".

El domingo, el senador Marco Rubio de Florida dijo al programa "Fox News Sunday": "Vamos a saltar directamente de vuelta a lo que hemos pasado durante los últimos cinco años y traerlo con un juicio, y va a ser malo para el país. Realmente es".

Rubio agregó: “Este no es un juicio penal. Este es un proceso político y alimentaría estas divisiones que han paralizado al país”.

El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer de Nueva York (izquierda), habla durante una conferencia de prensa junto con la senadora Patty Murray, demócrata de Washington, el martes 26 de enero de 2021, en el Capitolio de Washington.

El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, rechazó las sugerencias de los republicanos de que Trump debería escapar a un juicio porque su mandato como presidente ha terminado.

“Parece haber alguna esperanza de que los republicanos puedan oponerse al juicio político del expresidente por motivos de proceso, en lugar de lidiar con su terrible conducta”, dijo Schumer. "Déjenme ser perfectamente claro: esto no va a pasar".

Dos periódicos importantes, The Washington Post y The New York Times, dijeron que sus encuestas mostraban una amplia oposición entre los senadores republicanos a condenar a Trump. El Post dijo que 29 de los 50 en la cámara se opusieron a la condena del expresidente, mientras que el Times dijo que 27 se oponen.

Con 67 necesarios para una condena, eso aparentemente deja el destino de Trump a los votos de un pequeño número de republicanos a menos que surjan más pruebas que vinculen a Trump con el asalto al Capitolio, lo que posiblemente obligue a los republicanos que se oponen a la condena a revisar el caso.

Algunos republicanos, sin embargo, siguen abiertos a la posibilidad de votar a favor de la condena, incluido el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, y el senador Mitt Romney de Utah, el candidato presidencial republicano perdedor en 2012, y el único republicano que votó para condenar a Trump en su primera juicio político.

Romney, aunque no se comprometió a votar por una condena, dijo a CNN el domingo: “Creo que la incitación a la insurrección es un delito que se puede impugnar. Si no es así, ¿qué es?

Dijo que cree que Trump fue "cómplice de un ataque sin precedentes a nuestra democracia".

Romney fue uno de los cinco republicanos que votaron para proceder con un juicio, pero McConnell se puso del lado de Trump para cancelar el juicio.

Pase lo que pase en el próximo juicio, Trump es el único presidente de Estados Unidos en ser acusado dos veces en los 245 años de historia del país, aunque el primero en enfrentar un juicio político después de dejar el cargo.

La Cámara lo acusó a fines de 2019, acusándolo de intentar enlistar a Ucrania para desenterrar cosas contra Biden antes de las elecciones de noviembre. El Senado lo absolvió en febrero pasado.

En esta imagen de video, la representante Madeleine Dean, demócrata de Pensilvania, habla mientras la Cámara debate la objeción para confirmar el voto del Colegio Electoral de Pensilvania, en el Capitolio de EE. UU. el jueves 7 de enero de 2021.

La congresista Madeleine Dean de Pensilvania, una de las gerentes demócratas del juicio político de la Cámara que presentará el caso en el Senado contra Trump, dijo a CNN que "armarán un caso que es tan convincente" para enfrentar "la gran mentira" de que Trump perdió la reelección con engaños .

Ella calificó la incitación de Trump a la insurrección como "un crimen extraordinario y atroz. El público estadounidense vio lo que sucedió ".

"Este fue un momento aterrador ... incitado por el presidente", dijo. "Esto no puede quedar sin respuesta".

Los gerentes del juicio político de la Cámara de Representantes entregaron formalmente el artículo de juicio político al Senado el lunes por la noche, acusando a Trump de "incitación a la insurrección".

Hace dos semanas, la Cámara votó 232-197 a favor del juicio político de Trump, con 10 republicanos uniéndose a todos los demócratas de la Cámara en la mayoría.