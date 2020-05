Trump anuncia aplazamiento de cumbre del G7

El presidente Donald Trump anunció el sábado que aplazará para el otoño la reunión del Grupo de los Siete que tenía previsto efectuar el próximo mes en la Casa Blanca a pesar de la actual pandemia de coronavirus y señaló que el bloque extenderse para incluir a Rusia, Australia, Corea del Sur e India.

A su regreso a Washington desde Florida en el Air Force One, Trump afirmó a los reporteros que considera "muy obsoleta" la actual conformación del G7 y que el bloque no representa adecuadamente "lo que acontece en el mundo".

Trump dijo no tener aún una nueva fecha establecida, pero señaló que la reunión podría efectuarse en septiembre, más o menos cuando se celebra la reunión anual de Naciones Unidas en Nueva York, o quizá después de las elecciones de noviembre en Estados Unidos.

Antes del sorpresivo anuncio, la oficina de la canciller alemana Angela Merkel indicó el sábado que ella no asistiría a la reunión a menos que el rumbo de la propagación del coronavirus cambie para entonces.

Los gobernantes de las principales economías del mundo tenían programado originalmente reunirse en junio en Camp David, el lugar de descanso de los presidentes de Estados Unidos, en el estado de Maryland, pero esos planes fueron alterados debido al coronavirus.

Trump anunció en marzo la cancelación de la cumbre por la pandemia y que los gobernantes sostendrían en su lugar una videoconferencia. Sin embargo, el presidente cambió de decisión y dijo hace una semana que estaba planeando de nuevo sostener una reunión con la asistencia de todos.

"Ahora que nuestro país está 'en transición de nuevo hacia la grandeza', estoy considerando reprogramar la G7 para la misma fecha o una fecha similar, en Washington, D.C, en el legendario Camp David", afirmó Trump en un tuit. "Los demás miembros también están comenzando a hacer su RETORNO. Sería una gran señal para todos: ¡la normalización!".

El G7 está integrado por Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Japón, Italia y Canadá. La presidencia del bloque se la rotan cada año los países miembros.