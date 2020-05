Trump envía al Senado su nominación para embajadores en Venezuela y Perú

ESTADOS UNIDOS - El presidente Donald Trump envió este miércoles al Senado su nominación del diplomático James Story, como embajador ante la República Bolivariana de Venezuela.

Story trabaja actualmente desde la embajada estadounidense en Colombia, donde se ha instalado la Oficina para Asuntos de Venezuela, la cual desde territorio colombiano da seguimiento a la política de Washington hacia Caracas.

Story, con rango diplomático de encargado de negocios interino, dirige la Oficina para Asuntos de Venezuela. Previamente fue encargado de negocios de la embajada en Venezuela. El encargado de negocios viene siendo el segundo en rango en una representación diplomática, sólo por debajo del embajador.

En su carrera diplomática, Story fue cónsul general de Estados Unidos en Río de Janeiro, Brasil, y director de narcóticos internacionales y cumplimiento de la ley para el hemisferio occidental y Colombia.

Story también sirvió en Afganistán y ocupó varios cargos en embajadas y consulados estadounidenses en Brasil, Mozambique y México.

Story obtuvo dos licenciaturas de la Universidad de Carolina del Sur e hizo su maestría en Servicio Exterior en la Universidad de Georgetown. Ha sido galardonado con varios reconocimientos del Departamento de Estado, incluyendo el Premio Warren Christopher a Logros Extraordinarios en Asuntos Internacionales.

Story ha sido el diplomático de más alto rango en la embajada en Caracas desde que fue nombrado encargado de negocios, luego que en mayo del 2018, el presidente en disputa Nicolás Maduro, expulsara al anterior encargado de negocios, Todd Richardson. Desde entonces, la embajada de Estados Unidos en Caracas ha estado cerrada. No se ha anunciado una fecha para la reapertura de dicha sede diplomática.

Trump anunció también este miércoles que envió al Senado su nominación para ocupar el cargo de embajadora plenipotenciaria ante la república de Perú, de Lisa Kenna, una diplomática de carrera sin experiencia en América Latina.

Actualmente Kenna funge como secretaria ejecutiva de la oficina del secretario de Estado. Ha ocupado ese cargo desde junio del 2017. Previamente sirvió como asistente ejecutiva del secretario de Estado. Ha ocupado cargos diplomáticos en Amman, Cairo y Peshawar.

En Estados Unidos ha laborado en la oficina del secretario de Estado, el Consejo de Seguridad Nacional y el departamento de Defensa. Antes de incorporarse al cuerpo diplomático estadounidense, trabajaba como abogada en new Haven, Connecticut. No ha ocupado ningún cargo diplomático en América Latina, y entre los idiomas que domina no figura el español.

Kenna obtuvo su licenciatura en Middlebury College y su título de abogada en la Universidad de Connecticut. Habla árabe, persa y urdu. Su nominación tendrá que ser aprobada por el Senado, donde ya hay una lista de otros nominados pendientes de aprobación.

Kenna llegaría a Perú, un país donde el cultivo de la hoja de coca y la producción de cocaína siguen siendo temas de interés para la política exterior estadounidense.

Perú se enfrenta igualmente en este momento a la pandemia del coronavirus, el cual ha contagiado a 54.817 personas, y ocasionado la muerte a 1.533, según la recopilación de datos que realiza la Universidad Johns Hopkins.