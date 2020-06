Trump: "Estamos dominando las calles con compasión"

WASHINGTON - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que las autoridades están "dominando" la oleada de protestas que sacude al país desde hace días "con compasión", a pesar de las numerosas denuncias de abusos policiales que se han registrado y al despliegue de las Fuerzas Armadas para acallar a los manifestantes.

"Estamos dominando las calles con compasión, porque estamos salvando vidas y estamos salvando negocios", afirmó el mandatario durante una mesa redonda en Dallas, cuyo objetivo era abordar medidas para salir de la crisis económica y social generada por la pandemia del coronavirus.

Trump señaló que a lo largo de las dos últimas semanas "una serie de personas" murieron a consecuencia de los enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas del orden, y destacó que"algunos de ellos eran agentes de la policía".

"No queremos ver algo así. Mediante la fuerza algo así no pasaría, no podrían hacer el daño que han hecho; han destruido a personas, a negocios (...). Estamos trabajando para finalizar un decreto que animará a los departamentos de policía de todo el país a cumplir con los requisitos profesionales más altos respecto al uso de la fuerza; y eso quiere decir fuerza, pero fuerza con compasión", acotó.

El presidente ha sido duramente criticado por emplear la expresión "dominar las calles" al instar a las fuerzas del orden a poner fin a los actos violentos surgidos en los márgenes de algunas de las protestas. Y algunas voces incluso le han acusado de abusar de su poder el pasado lunes, cuando agentes antidisturbios despejaron una plaza próxima a la Casa Blanca minutos antes de que Trump la atravesara caminando para hacerse una foto frente a una iglesia próxima.

¿Qué significa el grito: "Retiren fondos a la policía"? La propuesta, que ha ido cogiendo fuerza en medio de las protestas por la muerte de George Floyd, ha sido criticada por quienes consideran que podría llevar a un aumento de la delincuencia.

La muerte, el pasado 25 de mayo, del ciudadano afroamericano George Floyd cuando se encontraba bajo custodia policial y la respuesta de las fuerzas del orden a las protestas, han llevado a parte de la población estadounidense a exigir que se reduzca la inversión en los departamentos de policía y se empleen esos fondos en programas sociales. Trump hoy descartó tajantemente tal posibilidad.

"No vamos a retirar fondos a la policía, si acaso vamos a ir en la dirección opuesta. Vamos a asegurarnos de que nuestros policías estén bien entrenados -perfectamente entrenados- y cuenten con el mejor equipamiento", dijo, antes de señalar que esta propuesta forma parte de una "agenda política extremista".

Ante las denuncias de abusos policiales sistemáticos, el presidente lamentó que "siempre hay manzanas podridas", pero descartó que haya "demasiadas" en los cuerpos policiales.

En este sentido, el secretario de Justicia de Estados Unidos, William Barr, coincidió con el mandatario al afirmar que "sin seguridad no puede haber progreso".

"La auténtica opresión, el auténtico peligro para nuestras comunidades se debe más a los crímenes violentos y a la falta de leyes que a la policía", concluyó Barr, cuyas palabras fueron recibidas por una tímida ovación por parte de los presentes.