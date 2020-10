Trump autoriza desclasificar documentos sobre trama rusa y correos de Hillary Clinton

El presidente Donald Trump anunció el martes que autorizó la divulgación de documentos relacionados con la investigación federal sobre la interferencia de Rusia en las elecciones de Estados Unidos en 2016 y el uso por la exsecretaria de Estado Hillary Clinton de una cuenta privada enviar correos electrónicos oficiales.

En un mensaje de Twitter, Trump describió ambos hechos como “el fraude de Rusia” y el “escándalo de los correos electrónicos de Hillary Clinton”.

I have fully authorized the total Declassification of any & all documents pertaining to the single greatest political CRIME in American History, the Russia Hoax. Likewise, the Hillary Clinton Email Scandal. No redactions! https://t.co/GgnHh9GOiq