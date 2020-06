Trump cita a Venezuela como ejemplo de lo que no quiere para EE.UU.

El presidente Donald Trump dijo el jueves que mientras él esté en el cargo el socialismo no será parte de Estados Unidos y citó a Venezuela como un ejemplo de lo que no quiere para su país.

Trump hizo el comentario durante una reunión de cabildo abierto con el presentador de Fox News Sean Hannity durante un viaje a Wisconsin.

El mandatario republicano criticó a los demócratas calificándolos de izquierdistas y agregó que Joe Biden, el candidato al que se enfrentará en las elecciones del 3 de noviembre no tiene poder para hacer nada.

“Miren lo que ha ocurrido con los demócratas y son realmente izquierdistas. Miren Venezuela. Venezuela era un país muy rico, un gran país, un faro. Hace 20 años, hace 15 años el país más rico en Sudamérica. No tienen alimentos. No tienen agua. La gente no tiene nada. Es exactamente la misma mentalidad y filosofía que tenemos hoy y no ocurrirá. No mientras esté aquí. No ocurrirá. Pero un tipo como Biden no va a tener poder para hacer nada sobre eso”, indicó Trump.

Trump: habrá retribución para quienes dañen monumentos

Por otra parte durante el cabildo abierto en Fox News el mandatario sugirió que los manifestantes que pintarrajeen o derrumban monumentos y estatuas probablemente enfrentarán "represalias".

Durante la sesión de preguntas y respuestas, un asistente preguntó qué estaba haciendo el gobierno para "devolvernos nuestras calles" en medio de los disturbios nacionales por la injusticia racial y la brutalidad policial.

"Cada noche nos volveremos más y más fuertes, y en algún momento habrá represalias porque tiene que haberlas", dijo Trump. "Estas personas son vándalos, pero son agitadores, pero en realidad son, en cierto sentido, terroristas".

Se espera que Trump firme una orden ejecutiva esta semana que refuerza las leyes para proteger las estatuas y monumentos y refuerza los castigos para quienes los vandalizan. En días reciente ha subrayado que quienes los desfiguran deben cumplir 10 años de prisión.

Trump le dijo a Hannity que podía ver algunas estatuas siendo removidas en circunstancias apropiadas.

"Puedo entender que se eliminen ciertas cosas, pero deberían pasar por un proceso legalmente", dijo Trump. "Y luego lo eliminamos en algunos casos, los colocamos en museos o donde sea que vayan".

Trump piensa que votación por correo representa un riesgo

En respuesta a la pregunta de un miembro de la audiencia del cabildo abierto transmitido por Fox News el jueves, Trump dijo que pensaba que la votación por correo representaba el "mayor riesgo" para una elección justa en noviembre.

"Creo que es la pregunta más importante que me harán", dijo Trump después de que el miembro de la audiencia quisiera saber cómo el presidente se asegurará de que la elección esté "libre de votos en ausencia fraudulentos y boletas por correo".

Escuche Trump - Cabildo abierto

Trump expresó su preocupación por estados como California que planean realizar toda la votación por correo este otoño por preocupaciones del coronavirus. El presidente dijo que la votación por correo pondría en cuestionamiento la integridad de las elecciones.

El gobernador de California, Gavin Newsom, ha estado "enviando millones y millones de boletas", dijo Trump a la audiencia. "¿A dónde van? ... ¿Los va a entregar el cartero? ¿Los van a sacar del buzón?

El presidente agregó su preocupación de que un país como China podría "imprimir millones de papeletas usando exactamente el mismo papel" en un intento de interferir en las elecciones.

Sin embargo, algunos funcionarios electorales y expertos en votación han cuestionado la afirmación del presidente, señalando las salvaguardas que los estados usan para proteger la autenticidad de las boletas por correo.