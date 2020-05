Trump despide al inspector general del Departamento de Estado

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, despidió al inspector general del Departamento de Estado Steve Linick a última hora del viernes, generando duras críticas de los legisladores demócratas, incluyendo la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi.

Trump dijo en una carta a Pelosi que ya no confiaba en la capacidad de servicio del inspector general, aunque no dio la razón de la pérdida de confianza.

“Esto es para informar que estoy ejerciendo mi poder como Presidente para destituir al inspector general del Departamento de Estado, con efecto en 30 días a partir de hoy”, dijo.

La congresista señaló que el despido "es una aceleración del peligroso patrón de represalia del presidente contra los servidores públicos patrióticos encargados de supervisar en nombre del pueblo estadounidense", señaló la congresista.

Por su parte, Eliot L. Engel, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, señaló tener conocimiento de que la Oficina del Inspector General había abierto una investigación sobre el Secretario y calificó el despido de Linick como un "acto indignante".

"El despido del Sr. Linick en medio de tal investigación sugiere fuertemente que este es un acto ilegal de represalia", señaló Engel.

