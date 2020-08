Trump considera servicio fúnebre en la Casa Blanca para su hermano fallecido el sábado

El presidente Donald Trump está considerando un funeral en la Casa Blanca para su hermano menor, Robert, quien falleció el fin de semana pasado en un hospital de Nueva York.

"Estamos pensando en el viernes. Y podríamos hacer un pequeño servicio fúnebre aquí en la Casa Blanca”, dijo Trump a los periodistas cuando salía en un viaje de campaña a la zona central del país.

El presidente dijo que un servicio fúnebre en la Casa Blanca sería “un gran honor” para su familiar.

"Creo que se sentiría muy honrado. Él amaba este país. Amaba tanto a nuestro país. Estaba tan orgulloso de lo que estábamos haciendo y lo que estamos haciendo por nuestro país”, dijo Trump.

Robert Trump, un hombre de negocios, falleció el sábado tras ser hospitalizado en Nueva York. Tenía 71 años.

El presidente Trump dio a conocer el fallecimiento de su hermano en una declaración el sábado en la que se refirió a él como “mi mejor amigo” y prometió que “nos encontraremos de nuevo”.

Trump había visitado a su hermano en el hospital el viernes (14 de agosto). Funcionarios de la Casa Blanca habían dicho que estaba gravemente enfermo. La causa de su muerte no ha sido aún revelada.

Trump habló sobre la muerte de su hermano durante una entrevista televisiva transmitida el lunes.

"Este no fue un buen fin de semana. Ha sido muy duro. Sabías que iba a pasar, pero aún así cuando sucede, es algo muy fuerte”, dijo el presidente en el programa de Fox News, “Fox and Friends”. “Él era un gran tipo. Era un tipo tremendo. Era mi amigo. Dicen que mi mejor amigo y eso era cierto. Y perderlo, no es fácil”.

Trump dijo que su hermano Robert siempre le apoyó y que nunca hubo ningún tipo de rivalidad entre ellos.

"No había una onza de celos… él era mi mayor admirador”.