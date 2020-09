Trump condena "cualquier forma" de violencia

WASHINGTON, D.C. - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, condenó este miércoles "cualquier forma" de violencia después de haber dado píe a todo tipo de suspicacias al haber evitado marcar distancias con el supremacismo blanco durante el primer debate presidencial, celebrado esta semana en Cleveland, Ohio.

"Quiero que la ley y el orden sean partes muy importantes de mi campaña. Y cuando digo eso, de lo que hablo es de que las fuerzas orden tienen que encargarse", contestó el presidente en un primer momento al ser preguntado sobre la cuestión por un grupo de periodistas que se encontraban en la Casa Blanca.

Los reporteros, no obstante, no cejaron en su empeño e insistieron en preguntar concretamente por la violencia generada por los grupos supremacistas blancos.

"Siempre he denunciado cualquier forma [de violencia]... cualquier forma. Cualquier forma de eso, hay que denunciarlo", sostuvo Trump.

Las palabras de Trump se producen después de que el martes, durante el primer debate presidencial, el presidente rechazara denunciar específicamente a estos grupos al ser abordado sobre el asunto tanto por el moderador, Chris Wallace, como por el candidato demócrata, el exvicepresidente Joe Biden.

EE.UU.: grupos extremistas aprovechan las protestas por la muerte de George Floyd En las protestas se han visto desde anarquistas hasta antifascistas, ambientalistas radicales, supremacistas blancos, milicianos antigubernamentales e incluso oportunistas.

A lo largo del cara a cara, Trump afirmó que casi todos los casos de violencia que se registran en el país al albur de las protestas sociales surgidas tras la muerte del afroestadounidense George Floyd el pasado 25 de mayo, cuando se encontraba bajo custodia policial, "proceden de la izquierda". Wallace y Biden aprovecharon la tesitura para reclamar a Trump que condenara a los grupos supremacistas que, según las propias autoridades estadounidenses, representan el mayor peligro de terrorismo doméstico en el país.

“Cómo quieres llamarlo, dadme un nombre" —preguntó Trump, en referencia a los distintos nombres de algunos de los movimientos neonazis que existen en el país— "¿Proud Boys? Retrocedan y esperen", refiriéndose a uno de los grupos radicales asociados a las protestas violentas en EE.UU.

Pocos minutos después de que Trump pronunciara estas palabras, una sección de este movimiento modificó su logotipo para añadirle el lema "retrocedan y esperen".

Reacciones

Toda esta situación ha generado una gran controversia en el país, que incluso ha puesto en una situación incómoda a miembros del propio partido de Trump, el Republicano.

Tim Scott, el único senador republicano afroestadounidense, anunció que ha escrito una carta a la Casa Blanca reclamando una "corrección" por parte del mandatario. "Creo que se expresó mal ante el comentario de Chris Wallace... Creo que se expresó mal y que debería corregirlo. Si no lo hace, imagino entonces que no se expresó mal", dijo Scott en declaraciones a los periodistas recogidas por el portal The Hill.

Por su parte, el líder de la mayoría republicana en la Cámara Alta, el senador Mitch McConnell, salió al paso este miércoles suscribiendo las palabras de Scott y calificando de "inaceptable" el hecho de que el presidente no hubiera hecho la condena en términos claros.

Mucho menos abierto a la posibilidad de un malentendido se mostró el rival de Trump en las urnas el próximo 3 de noviembre. "No hay otra manera de verlo: el presidente de Estados Unidos rechazó condenar a los supremacistas blancos en el debate de anoche", sostuvo Biden vía Twitter.