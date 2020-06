Trump celebra los avances del muro fronterizo con México

WASHINGTON - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró este martes la construcción o remodelación de 354 kilómetros de muro en la frontera con México.

"Este es el muro fronterizo más poderoso y completo del mundo, tiene tecnología que nadie se podría creer, entre sensores, cámaras y todo lo demás", afirmó el mandatario durante una mesa redonda celebrada en el sector de Yuma, en Arizona.

Trump concedió que "alguien" podría intentar cruzar con una "escalera extraordinariamente larga", pero dijo que, una vez arriba, se daría cuenta de que está "muy alto". "Es prácticamente inexpugnable", concluyó.

El presidente recalcó que abril y mayo han sido los dos meses con menor número de cruces irregulares en la historia del país y subrayó que se ha producido un descenso de la migración del 84% en el último año.

"Hay una cosa llamada caravana. Vienen con grandes cantidades de personas, a veces desde Honduras, Guatemala, El Salvador. Y de otros países, atraviesan esos países a veces. Miles y miles de personas (…). Y es muy peligroso para esa gente también, las cosas que pasan en ese viaje son brutales y era un largo viaje. Pero ya no tenemos eso porque saben que no pueden pasar", se jactó Trump.

La construcción del muro fronterizo en cifras La construcción del muro fronterizo en cifras

El mandatario rememoró cómo los demócratas trataron de impedir la construcción del muro, "hicieron todo lo que estaba en su poder para impedirlo", pero al final "todo fluyó" en parte, dijo, gracias a la ayuda del ejército, que destinó varios miles de millones de dólares de su presupuesto al proyecto.

Esa maniobra ha dificultado la aprobación de un nuevo presupuesto para el Pentágono, ya que representantes de ambos partidos en el Congreso, consideran que el proyecto no debe salir adelante a expensas de las Fuerzas Armadas.

De hecho la falta de presupuesto y diversas demandas han paralizado la construcción de nuevas porciones del muro, por lo que de la cifra mencionada por el presidente Trump, solo 25 kilómetros de valla han sido levantados en zonas donde anteriormente no existía una estructura, el resto corresponde a renovación y reemplazo de tramos existentes, según los últimos datos divulgados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en mayo.

"Estamos consiguiendo construirlo, pese a todo; pero (a los demócratas) no les gusta abordarlo y ya nunca se menciona el muro. La razón por la que no se menciona no es porque ganamos la batalla, es porque es algo tan decisivo", apuntó el mandatario.

Trumpe resaltó que "solo" dos cosas no han cambiado a lo largo de la historia de la humanidad: los muros y las ruedas. "Siempre tendremos ruedas y siempre tendremos muros", garantizó.

“Ahorra una tremenda mano de obra, ahorra una tremenda cantidad de recursos… y salva vidas", zanjó.

Colaboración en política migratoria

En cualquier caso, el presidente Trump quiso destacar, además, la importancia que han tenido los acuerdos alcanzados con México y con los países del Triángulo Norte a la hora de reducir el flujo migratorio.

“Hemos establecido acuerdos innovadores con México. Quiero agradecerle al presidente de México [Andrés Manuel López Obrador], que es realmente un gran tipo. Creo que vendrá a Washington dentro de poco, a la Casa Blanca", dijo Trump al mencionar el despliegue de la Guardia Nacional mexicana en las fronteras norte y sur del país.

Controversia en Guatemala por envío de deportados de EE.UU. en medio de pandemia Controversia en Guatemala por envío de deportados de EE.UU. en medio de pandemia

Pero en México, los acuerdos de migración con EE.UU. tienen sus críticos, como el legislador Carlos Valenzuela, secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Congreso mexicano, quien lamentó la semana pasada en declaraciones a la Voz de América, "que Trump no construyó el muro con cemento, piedra y varillas".

“Trump construyó el muro con la Marina de Guerra mexicana, el ejército mexicano y la Policía Federal mexicana, a los que el presidente López Obrador convirtió en una guardia nacional que en lugar de combatir delincuentes está persiguiendo a nuestros hermanos centroamericanos”, observó Valenzuela.

En Yuma, el presidente Trump también celebró los acuerdos de Cooperación de Asilo firmados con El Salvador, Guatemala y Honduras a finales del año pasado.

“También hemos hecho muchos progresos con Guatemala, El Salvador y Honduras, y ahora cuando alguien viene, ya sea del MS-13 o quien sea, lo devolvemos y lo acogen felizmente", afirmó.