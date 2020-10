Trump: "buena noticia" la vuelta de Obama al ruedo político

WASHINGTON, D.C. - El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, ofreció este miércoles su primer mitin en favor de la candidatura de Joe Biden a la Casa Blanca, una acción que fue recibida con sorna por parte del presidente Donald Trump, quien la calificó de "buena noticia".

“Alguien me dijo: «Señor, el presidente Obama está haciendo campaña por el 'Adormilado' Joe Biden». Y yo digo, «Ah, ¿Crees que es buena noticia o mala?». «Mala», me dice. Y yo le señalo, «No, es buena: nadie hizo más campaña a favor de Hillary [Clinton] que Obama. Estaba en todas partes»", comentó el mandatario durante un mitin multitudinario celebrado en las pistas del aeropuerto de Gastonia, en Carolina del Norte.

Trump puso en duda la visión política de su predecesor ya que, según dijo, hace cuatro años el entonces mandatario aseguró que el multimillonario no se llegaría a postular a la presidencia, primero, para acto seguido -una vez garantizada la nominación del Partido Republicano- descartar que pudiera ganar las elecciones frente a la entonces candidata demócrata, Hillary Clinton. "No me conoce", observó.

“El único más triste que Hillary esa noche fue Barack Hussein Obama", dijo, en referencia a la noche de las elecciones presidenciales de 2016, en las que Trump se alzó con la victoria contra todo pronóstico.

El presidente sostuvo que Obama ha acabado apoyando a su exvicepresidente a pesar de que inicialmente no quiso apoyar su candidatura y de que "demoró una eternidad en hacerlo". En un principio, el expresidente descartó apoyar abiertamente una candidatura específica hasta que el Partido Demócrata no tuviera un único aspirante, lo cual no se produjo hasta que el senador Bernie Sanders suspendió su campaña, el pasado 8 de abril; una semana después, Obama oficializó su apoyo a Biden.

Poco antes de que el mandatario realizara estas declaraciones, Obama tomó la palabra en el Citizens Bank Park, de Filadelfia, para criticar la gestión del republicano ante una audiencia que asistió al evento desde el interior de sus vehículos, como si fuese un autocine, y que no dudó en hacerse escuchar con el claxon de sus autos.

"No ha mostrado ningún interés en llevar a cabo su trabajo o en ayudar a nadie más que a sí mismo o a sus amigos. Esto no es un programa de telerrealidad, esta es la realidad, y el resto tenemos que vivir con las consecuencias de su demostrada incapacidad de tomar el trabajo en serio", acusó Obama.

El expresidente, que ocupó la Casa Blanca entre 2009 y 2017, sostuvo que Estados Unidos es "un lugar bueno y decente", pero que está siendo testigo de tanto "sinsentido y ruido" que a veces "es difícil de recordar".

Obama habló de la clara ventaja con la que cuenta Biden según los últimos sondeos, pero instó a los votantes a no ser "complacientes" y a ejercer su derecho al sufragio.

"No podemos ser complacientes. No me importan los sondeos. Había un buen puñado de sondeos la última vez —dijo Obama en referencia al fracaso de las encuestas a la hora de pronosticar la victoria de Trump hace cuatro años— pero no se cumplieron porque un montón de gente se quedó en casa, se dejo llevar por la vagancia y se volvió complaciente. Esta vez no, no en esta elección", zanjó.

El exvicepresidente Biden no hizo campaña este día porque estaba preparándose para el último debate con Trump el jueves en en la Universidad de Belmont, en Nashville, Tennessee.