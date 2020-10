Trump anima discusiones para nuevo paquete de ayuda por COVID-19

El asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, dijo este viernes que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el secretario de Comercio, Steven Mnuchin, hablarían más tarde sobre un nuevo paquete de ayuda por el coronavirus tras recibir el visto bueno del presidente Donald Trump.

Trump dijo anteriormente en un mensaje de Twitter: “Las negociaciones de alivio por Covid están en movimiento. ¡Vayan en grande!”.

Covid Relief Negotiations are moving along. Go Big!