Trump amenaza con vetar ley de gastos de defensa

El presidente Donald Trump amenazó con vetar un proyecto de ley de gastos y política de defensa si no incluye la eliminación de una ley que protege la responsabilidad de las compañías de internet por materiales publicados por los usuarios.

La amenaza de Trump a la Ley de Autorización de Defensa Nacional (National Defense Authorization Act, NDAA) tuvo lugar el martes en un mensaje de Twitter, en un momento en que el proyecto de 740.000 millones de dólares está en manos de una comisión que reconciliará dos versiones diferentes aprobadas por el Senado y la Cámara de Representantes.

Trump describió a la ley que protege a las compañías de internet, conocida como Sección 230, como una forma de “beneficio corporativo” y “una seria amenaza a nuestra Seguridad Nacional e Integridad Electoral”.

Section 230, which is a liability shielding gift from the U.S. to “Big Tech” (the only companies in America that have it - corporate welfare!), is a serious threat to our National Security & Election Integrity. Our Country can never be safe & secure if we allow it to stand.....