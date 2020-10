Trump afirma que se siente bien y espera debatir con Biden

El presidente Donald Trump dijo este martes en un mensaje de Twitter que se sentía muy bien y esperaba con ansias enfrentarse en un segundo debate con el candidato presidencial demócrata, el exvicepresidente Joe Biden.

Trump regresó el lunes por la noche del hospital militar Walter Reed, en Maryland, donde estuvo ingresado tres días recibiendo tratamiento tras dar positivo por COVID-19.

El presidente expresó que el debate presidencial programado para el 13 de octubre en Miami será muy bueno.

Trump ya había dicho el lunes que se sentía muy bien y exhortó a los estadounidenses a no temer a la COVID-19.

"Una cosa es segura: no dejes que te domine. No tengas miedo. Vas a vencerlo. Tenemos el mejor equipo médico. Tenemos los mejores medicamentos. Todos desarrollados recientemente. Y lo vas a superar", dijo Trump en un video grabado antes de salir del hospital.

Su equipo médico informó en una rueda de prensa que Trump recibirá "un tratamiento de primera" en la Casa Blanca y se mostraron optimistas de la evolución reciente de la enfermedad, aunque con un claro mensaje de prudencia.

Sin embargo, el presidente fue criticado cuando después de llegar a la Casa Blanca y subir una escalera se dio la vuelta y se quitó la mascarilla. Algunos comentaristas sugirieron que Trump quizás estuviera estimulado por un tratamiento con esteroides que recibió en el hospital.

El martes por la mañana, Trump comparó la gripe con la COVID-19.

“¡La temporada de Flu (influenza) está llegando! Muchas personas cada año, a veces más de 100.000 y a pesar de la vacuna, mueren por el flu, ¿Vamos a cerrar nuestro país? No, hemos aprendido a vivir con eso como estamos aprendiendo a vivir con Covid, ¡¡¡en la mayoría de las poblaciones mucho menos letal!!!”.

Flu season is coming up! Many people every year, sometimes over 100,000, and despite the Vaccine, die from the Flu. Are we going to close down our Country? No, we have learned to live with it, just like we are learning to live with Covid, in most populations far less lethal!!!