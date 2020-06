"Nadie me informó", Trump sobre presuntas recompensas rusas por muerte de fuerzas estadounidenses

WASHINGTON D.C. - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo que nunca fue informado sobre informes de que una unidad de inteligencia militar rusa ofrecía en secreto recompensas a militantes talibanes en Afganistán para matar a soldados estadounidenses.

Trump se burló de un informe del New York Times, según el cual, funcionarios de inteligencia estadounidenses habían concluido hace meses que la unidad rusa, que se ha relacionado con intentos de asesinato y operaciones encubiertas en Europa destinadas a desestabilizar a Occidente, había llevado a cabo la misión en Afganistán el año pasado y que le habían informado al respecto a fines de marzo.

En Twitter, Trump escribió: "Nadie me informó o me dijo", ni el vicepresidente Mike Pence, ni el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, "sobre los llamados ataques a nuestras tropas en Afganistán por parte de los rusos, según lo informado por una 'fuente anónima' de acuerdo las noticias falsas del @nytimes. Todos lo niegan y no ha habido muchos ataques contra nosotros".

Veinte soldados estadounidenses fueron asesinados en Afganistán el año pasado, pero no se sabe qué asesinatos podrían haber estado relacionados con las presuntas recompensas rusas.

Los críticos han acusado a Trump de ser a menudo deferente con el presidente ruso Vladimir Putin durante su mandato de 3 años y medio en la Casa Blanca. Pero Trump tuiteó: "Nadie ha sido más duro con Rusia que la Administración Trump", afirmando que Rusia "tuvo un día de campo" bajo el ex presidente Barack Obama y el vicepresidente Joe Biden, el oponente de Trump en las elecciones presidenciales nacionales de noviembre.

El líder estadounidense desafió al periódico a "revelar su fuente" anónima". ¡Apuesto a que no pueden hacerlo, esta 'persona' probablemente ni siquiera existe!", escribió.

Tanto Rusia como los talibanes negaron el informe de las recompensas, y Moscú los llamó "acusaciones anónimas y sin fundamento". La embajada rusa en Washington dijo que el informe del New York Times "ya había dado lugar a amenazas directas" en la vida de los empleados de las embajadas rusas en Washington y Londres.

Un portavoz de los talibanes, Zabihullah Mujahid, rechazó el informe de que los insurgentes tienen "tales relaciones con cualquier agencia de inteligencia" y calificó el informe del periódico como un intento de difamarlos.

"Este tipo de acuerdos con la agencia de inteligencia rusa no tienen fundamento: nuestros asesinatos y asesinatos objetivo fueron continuos en años anteriores, y lo hicimos con nuestros propios recursos", dijo. "Eso cambió después de nuestro trato con los estadounidenses, y sus vidas están seguras, y no los atacamos".

A principios de este año, Estados Unidos y los talibanes firmaron un "acuerdo para llevar la paz" a Afganistán después de más de 18 años de conflicto. Los aliados de Estados Unidos y la OTAN acordaron retirar todas las tropas para el próximo año si los militantes mantienen el acuerdo.

Trump dijo que había sido un "largo y duro viaje" en Afganistán, pero que, "después de todos estos años, es hora de que nuestra gente vuelva a casa".

A pesar de la negativa de Trump sobre las presuntas recompensas, una de las legisladoras republicanas de alto rango en el Congreso, la congresista Liz Cheney, expresó su preocupación por el informe.

"Si el informe sobre las recompensas rusas a las fuerzas estadounidenses es cierto, la Casa Blanca debe explicar: 1. ¿Por qué no se informó al presidente o vicepresidente?", dijo en Twitter. También preguntó si la información estaba en la sesión informativa presidencial diaria de Trump. “¿Quién sabía y cuándo? ¿Qué se ha hecho en respuesta para proteger nuestras fuerzas y responsabilizar a Putin?", dijo Cheney, hija del exvicepresidente de Estados Unidos, Richard Cheney.

John Bolton, el ex asesor de seguridad nacional de Trump que ahora afirma en un nuevo libro que el presidente no es apto para administrar el país, le dijo a CNN que los tuits de Trump sobre las presuntas recompensas muestran que no estaba preocupado por "la seguridad de nuestras fuerzas", sino "si estaba prestando atención" al informe de inteligencia que supuestamente recibió.