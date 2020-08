SpaceX y NASA hacen historia con el primer amarizaje de astronautas de EE.UU. en 45 años

Los astronautas de la Nasa, Bob Behnken y Doug Hurley hicieron historia al amarizar este domingo en el Golfo de México después de haber ido al espacio desde territorio estadounidense por primera vez en casi una década.

El presidente Donald Trump saludó el retorno de los astronautas, escribiendo en Twitter: "Es genial que los astronautas de la NASA regresen a la Tierra después de una exitosa misión de dos meses. ¡Gracias a todos!".

