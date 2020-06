Jóvenes estadounidenses: cambio sobre racismo requiere esfuerzo

WASHINGTON DC - Raequan Johnson está molesto. Y también lo están la mayoría de sus amigos, dice.

La muerte George Floyd, un afroestadounidense de 46 años, mientras estaba bajo custodia policial en Minneapolis es el recordatorio más reciente que Johnson menciona sobre la necesidad de un cambio en Estados Unidos.

Floyd estaba esposado en el suelo, cuando un policía presionó su cuello con una rodilla durante más de ocho minutos.

"Estoy decepcionado por todo el tiempo que nos ha llevado abolir el perfil racial y la discriminación", dice el joven de 19 años.

El perfil racial ocurre cuando un policía u otro agente de la ley asume o sospecha algo sobre una persona debido a su raza u origen étnico. Las estadísticas varían según la jurisdicción, pero algunas muestran que las personas de color son arrestadas de tres a 10 veces más que los estadounidenses blancos en varias ciudades de EE.UU.

"Ha estado sucediendo por generaciones, y estamos cansados ¿Cuántas vidas más deben perderse debido a esto? Johnson pregunta.

Después de que circulara el video del arresto callejero de Floyd, millones de personas, primero en su mayoría personas de color y luego unidas por blancos y otras etnias, participaron en protestas callejeras en todo el mundo contra el racismo y el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía.

Los jóvenes estadounidenses han estado a la cabeza de la lucha.

Dolientes asisten al funeral de George Floyd en Houston

"La mejor manera de que hagamos todo esto es unirnos de una manera que ayude al movimiento en general", dice D’Andre Leid, de 18 años, estudiante de último año de la escuela secundaria Eleanor Roosevelt High School en los suburbios de Washington.

Las redes sociales vieron una oleada de jóvenes activistas como Aliya Cruise, de 21 años, que está publicando formas de crear conciencia sobre la brutalidad y la discriminación policial en los EE.UU.

“Soy ávida en las redes sociales. ... Firmo peticiones, así como hago donaciones para causas siempre que puedo ", dijo Cruise en un correo electrónico. "También hago el trabajo e intento mantenerme informada sobre tantos temas como sea posible".

"Ahora que soy mayor de edad, trato de votar por los funcionarios que considero los mejores para el trabajo y veré el panorama más amplio, incluido #BLM", haciendo referencia al movimiento antirracismo, Black Lives Matter (Las vidas negras importan).

De niña, dice Cruise, su familia discutía regularmente sobre raza, etnia e identidad. Su madre es puertorriqueña y afro-latina. Su padre es negro e irlandés.

"Me crié en un ambiente que no odiaba ... Aprendí sobre el racismo, el sexismo y la homofobia, y las implicaciones desde una edad muy temprana. No me gustaron en absoluto estos conceptos ", señala Cruise. "Sé lo que es ser juzgado, simplemente basado en las apariencias externas y nada sobre mi intelecto o lo que hay en mi corazón", agregó.

Además de movilizar a otros jóvenes en las redes sociales, Cruise participa activamente en la Asociación de Estudiantes Negros de la Universidad de Stetson y ha servido en el Consejo de Estudiantes Multiculturales de la universidad, entre otros.

“Todavía experimentaremos estos problemas si nada cambia. Es por eso que la conversación y la lucha deben continuar, y todos son responsables de entablar esa conversación ... ", dice ella. "¿Por qué no debería hacer mi parte?"

Es difícil obtener estadísticas que detallen las muertes bajo custodia policial. Un hombre negro en EE.UU. tiene una probabilidad estimada de 1 en 1.000 de ser asesinado por la policía durante su vida, según un documento publicado en agosto de 2019 en las Actas de la Academia Nacional de Ciencias.

Eso es 2,5 veces mayor que lo que experimenta un hombre blanco no hispano, afirman los autores.

Según el estudio, las mujeres negras tienen 1,4 veces más probabilidades de ser asesinadas por la policía que las mujeres blancas. En general, los hombres son 20 veces más propensos que las mujeres a ser asesinados por la policía.

"En todo el país, las fuerzas del orden y las comunidades a las que sirven siguen uniéndose en respeto mutuo", publicó el Museo Nacional de Aplicación de la Ley en Washington en su página de Facebook.

"Personalmente, siento que se necesita que cada persona haga su parte", dice Leid. "Entonces, centrando tus habilidades o tu enfoque hacia el cambio, sea como sea, es cómo lo haces".

En cuanto a Cruise, su mensaje a sus compañeros es claro.

"Espero que nuestra juventud se dé cuenta de que esto no es una tendencia", dice Cruise. "Esta es una lucha de toda la vida con la que la gente tiene que lidiar, y este no es el comienzo, ni es el final de esa lucha".