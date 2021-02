Senador republicano por Florida critica participación de Venezuela en Consejo DD.HH. de la ONU

El senador Rick Scott, republicano por Florida, criticó el jueves la participación del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, esta semana, en la 46ª sesión -en línea- del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas.

“Es asqueroso, es repugnante”, dijo el senador a la Voz de América sobre la situación.

Scott, un exgobernador de Florida, que ha fustigado ferozmente la crisis de derechos humanos en Venezuela dijo sobre el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y la administración Biden: “Este tipo es un asesino que comete genocidio contra su pueblo y dicen 'oh sí, ven y habla con nosotros', acude al Consejo de Derechos Humanos”.

El pasado martes 22 de febrero Maduro participó en el Consejo representando a Venezuela como uno de los 47 miembros de la entidad mundial.

EE.UU. vigilante

En sus declaraciones a la Voz de América, el senador Scott sugirió a la actual administración “ponerse de pie y decir lo suficiente sobre estas cosas. ¿Por qué estamos financiando una organización que ayuda a un dictador asesino a dar un discurso en el Consejo de Derechos Humanos? Esto es simplemente repugnante”, aseguró.

El 8 de febrero el secretario de Estado, Antony Blinken, anunció la intención de Estados Unidos de regresar al Consejo luego de la decisión del expresidente Donald Trump de abandonarlo, en junio de 2018.

"Continuaremos denunciando abusos en lugares como Venezuela, Nicaragua, Cuba e Irán", enfatizó Blinken en su discurso a través de un video. El jefe de la diplomacia estadounidense apuntó también a otras naciones, como China y Rusia.

EE.UU. a Maduro: “Emplearemos todas las herramientas para luchar contra la corrupción” El Departamento de Estado de EE. UU. subraya que el gobierno de Biden seguirá implementando mecanismos legales para presionar a los “líderes corruptos” de la región.

El senador Scott tuvo otras críticas para el actual mandatario estadounidense, Joe Biden. “Él apaciguó al régimen de Castro. Biden quiere ser amigo de todos. Y por eso no le importa, no le importan los derechos humanos en absoluto. No le importan en ningún lugar del mundo”, afirmó.

En algunos de sus actos de campaña en 2020, Biden anunció la decisión de volver a la era de 2016 en que el expresidente Barack Obama impulsó las relaciones con el entonces gobierno de Raúl Castro en Cuba.

Por otro lado, el senador republicano por Florida, acusó a los demócratas de bloquear el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) que busca dar amparo legal a millones de ciudadanos venezolanos en EE. UU., una medida que nunca contó con el respaldo del presidente Donald Trump y que ahora, bajo la presidencia de Biden, ha vuelto a estar en el tablero.

“De hecho llevé un proyecto de ley sobre el TPS dos veces y los demócratas lo bloquearon. He estado impulsando el TPS para venezolanos”, aseguró el senador Scott.

En su última noche en la Casa Blanca, el pasado 19 de enero, Trump ordenó a los departamentos de Estado y Seguridad Nacional que adoptaran "las medidas necesarias" para suspender durante 18 meses la deportación de aquellos ciudadanos venezolanos que se encontraran irregularmente en suelo estadounidense con fecha del 20 de enero.

“He estado apoyando a los venezolanos, son los demócratas los que lo han estado bloqueando”, concluyó el senador republicano por Florida.