Senador republicano deja comité mientras el FBI lo investiga por venta de acciones

WASHINGTON DC - El senador estadounidense Richard Burr de su cargo como jefe del Comité de Inteligencia del Senado, después de que el FBI confiscó su teléfono móvil en una escalada importante de una investigación de sus operaciones bursátiles antes de la recesión provocada por la pandemia de coronavirus.

El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, dijo que Burr lo contactó el jueves por la mañana para informarle sobre su decisión de retirarse temporalmente durante la investigación.

"Acordamos que esta decisión estaba en el mejor interés del comité y será efectiva al final del día de mañana", dijo McConnell en un comunicado.

Burr ha negado haber actuado mal y dijo que se basó únicamente en informes de noticias para tomar las decisiones sobre la venta de acciones, en medio de informes de que él y otros senadores vendieron acciones después de reuniones privadas sobre los riesgos de la crisis del coronavirus.

El jueves dijo a periodistas en el Capitolio Estados Unidos que decidió retirarse porque no quería que la investigación distrajera al comité de inteligencia de su trabajo.

"Pensé que esto era lo mejor que podía hacer", dijo Burr.

Senadores de EE.UU. bajo la lupa por vender acciones antes del colapso financiero Senadores de EE.UU. bajo la lupa por vender acciones antes del colapso financiero

Conocido por el bipartidismo, el panel del Senado está a punto de publicar un extenso informe dirigido por Burr sobre la participación de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos. La inteligencia estadounidense determinó que Moscú buscaba entrometerse en la campaña para impulsar la candidatura de Trump.

Moscú niega tales acciones. Trump desestima las acusaciones como un engaño.

El senador republicano entregó su teléfono a los agentes de la Oficina Federal de Investigación después de que entregaron una orden de allanamiento en su casa de Washington. La orden marcó un avance significativo en la investigación de las ventas de acciones de Burr a mediados de febrero, cuando él y otros legisladores recibían informes periódicos sobre el brote de coronavirus y el presidente Donald Trump y algunos de sus aliados políticos estaban minimizando la amenaza para el público.

Trump dijo que no sabía nada sobre la decisión de Burr y que no había discutido la situación del senador republicano de Carolina del Norte con nadie en el Departamento de Justicia. "No sé nada al respecto ...es una lástima", dijo a los periodistas.