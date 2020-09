Huracán Sally toca tierra en Alabama con fuertes lluvias

El huracán Sally tocó tierra cerca de Gulf Shores, Alabama, el miércoles de madrugada, como una tormenta de categoría 2, trayendo lluvias torrenciales sobre una marejada costera que, según los meteorólogos, causaría inundaciones peligrosas desde el Panhandle de Florida hasta Mississippi y tierra adentro en los próximos días.

El huracán de movimiento lento finalmente llegó a tierra con vientos máximos de 165 kmh, (105 mph) dijo el Centro Nacional de Huracanes.

Unas 150.000 casas y negocios se habían quedado sin luz para el miércoles por la mañana, según el sitio poweroutage.us. Se declaró un toque de queda en la localidad costera de Gulf Shore, en Alabama, debido a las peligrosas condiciones.

Se espera que la tormenta toque tierra entre Gulfport, Mississippi y Pensacola, Florida, a última hora de la mañana del miércoles si mantiene su avance actual de 4 kmh (2 mph) hacia el norte.

Un avión de la Reserva de la Fuerza Aérea y el radar Doppler de Mobile, Alabama han registrado vientos de 160 kmh (100 mph).

Un estacionamiento inundado en Navarre Beach, Florida, el martes 15 de septiembre de 2020.

Las condiciones se están deteriorando a medida que se acerca la tormenta, y la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Mobile, Alabama, advierte a la gente que se "busque refugio".

La oficina informó sobre las ráfagas de viento de 112 kmp (70 mph) en West Mobile y también emitió una emergencia de inundación repentina, diciendo que estas "advertencias se emiten para situaciones extremadamente raras cuando está ocurriendo una amenaza grave a la vida humana y daños catastróficos por una inundación repentina".

Escuche EE.UU. - Huracán Sally toca tierra

Sally es una tormenta poco común que podría hacer historia, dijo Ed Rappaport, subdirector del Centro Nacional de Huracanes.

"Sally tiene una característica que no se ve a menudo y es una velocidad de avance lenta que va a exacerbar la inundación", dijo Rappaport a The Associated Press.