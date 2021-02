Rol de Trump en la política de EE.UU. incierto tras exoneración en juicio político

WHASHINGTON - La suerte política del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, es ahora una cuestión incierta, incluso después que el Senado lo absolvió de las acusaciones que alegaban incitación a la insurrección el mes pasado, tras instar a cientos de sus partidarios a enfrentar a los legisladores en el Capitolio mientras certificaban su derrota electoral ante el demócrata Joe Biden.

Momentos después de que el Senado votara 57-43 el sábado para condenar a Trump, pero sin alcanzar los 67 votos necesarios para hacerlo, el expresidente dijo que no había terminado con la vida política. Trump no dio ningún indicio explícito acerca de que podría intentar otra candidatura a la presidencia en 2024, como sugirió que podría hacerlo cuando dejó el cargo el mes pasado. La Cámara de Representantes acusó a Trump en enero por el único cargo de "incitación a la insurrección".

Trump calificó el caso de acusación contra él como “otra fase de la mayor caza de brujas en la historia de nuestro país. Ningún presidente ha pasado por algo así".

Y añadió: "Nuestro movimiento histórico, patriótico y hermoso para hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande acaba de comenzar. En los meses venideros, tengo mucho que compartir con ustedes y espero continuar nuestro increíble viaje juntos para lograr la grandeza estadounidense para toda nuestra gente".

Uno de sus más acérrimos partidarios republicanos, el senador Lindsey Graham de Carolina del Sur, dijo al programa "Fox News Sunday" que habló con el exlíder estadounidense después de que terminó el juicio político en el Senado. Dijo que Trump está "listo para seguir adelante para construir el partido" a fin de intentar recuperar el control tanto del Senado como de la Cámara de Representantes, -ahora en control demócrata-, en las elecciones de 2022, en la mitad del primer mandato de cuatro años de Biden en la Casa Blanca.

"Si quieres ganar, tienes que trabajar con el presidente Trump", dijo Graham. “El movimiento Trump está vivo y coleando. La fuerza más potente del Partido Republicano es Donald Trump".

Pero el gobernador de Maryland, Larry Hogan, un crítico republicano de Trump, le dijo a CNN que con la derrota electoral de Trump y el controvertido final de su presidencia "vamos a tener una batalla real por el alma del Partido Republicano durante los próximos años".

Las encuestas nacionales muestran que muchos votantes republicanos siguen apoyando a Trump, pero Hogan dijo: “Creo que eso va a cambiar con el tiempo. Solo llevamos un mes en la administración de Biden. Creo que el capítulo final de Donald Trump y adónde va el Partido Republicano aún no se ha escrito".

La exembajadora de EE.UU. ante la ONU, Nikki Haley, en foto de archivo de AP del 26 de noviembre de 2018.

Una de las compañeras republicanas de Graham en Carolina del Sur, la exgobernadora Nikki Haley, quien se desempeñó como embajadora de Trump en las Naciones Unidas, se volvió contra el expresidente la semana pasada, aunque Graham dijo que cree que su evaluación es incorrecta.

Haley, un posible candidato presidencial republicano en 2024, dijo de Trump: “Debemos reconocer que nos defraudó. Tomó un camino que no debería haber seguido, y no deberíamos haberlo seguido, y no deberíamos haberlo escuchado. Y no podemos permitir que eso vuelva a suceder".

La senadora demócrata Amy Klobuchar de Minnesota, que votó a favor de condenar a Trump, dijo a Fox News que no cree que Trump siga siendo un jugador clave en el Partido Republicano.

"El pueblo estadounidense ha visto lo que ha hecho este hombre", dijo. "El está listo."

Graham dijo que Trump estaba "enojado con algunas personas" que se volvieron en su contra en el juicio del Senado cuando siete de los 50 republicanos en la cámara votaron con los 50 demócratas para condenarlo. Pero Graham dijo que Trump está "listo para emprender el camino" en apoyo de los candidatos republicanos.

"No creo que él haya causado los disturbios", dijo Graham sobre la advertencia de Trump a cientos de simpatizantes de marchar al Capitolio el 6 de enero y "luchar como en el infierno" para cambiar la victoria de Biden mientras los legisladores certificaban que Trump se había convertido en el quinto presidente en la historia de Estados Unidos para perder su candidatura a la reelección después de un solo mandato.

"Fue un discurso políticamente protegido en mi opinión", dijo Graham, refiriéndose a la garantía de libertad de expresión de la Constitución de Estados Unidos.

Otros senadores republicanos cuestionaron la evaluación de Graham.

El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConell, era visto como una figura clave en el juicio político al presidente Donald Trump, cuyos defensores considerron que se trató de "un burdo montaje político". Foto AP

El líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, después de votar para absolver a Trump porque no creía que el Senado tuviera derecho a juzgar a Trump ya que su mandato ya había terminado, criticó a su aliado político de mucho tiempo por su papel en fomentar el ataque que dejó a cinco personas muertas, incluido un oficial de policía del Capitolio.

McConnell dijo que Trump era “práctica y moralmente responsable de provocar los eventos del día. Las personas que irrumpieron en este edificio creyeron que estaban actuando según los deseos e instrucciones de su presidente".

El domingo, la senadora Lisa Murkowski de Alaska, una de los siete republicanos que votaron a favor de condenar a Trump, dijo en un comunicado: “Si meses de mentiras, organizar una manifestación de partidarios en un esfuerzo por frustrar el trabajo del Congreso, alentar a una multitud a marchar hacia el Capitolio, y luego no tomar ninguna medida significativa para detener la violencia una vez que comenzó no es digno de juicio político, condena e inhabilitación para ocupar un cargo en Estados Unidos, no puedo imaginar lo que es".

Y agregó: “Al incitar la insurrección y los eventos violentos que culminaron el 6 de enero, las acciones y palabras del presidente Trump no fueron protegidas por la libertad de expresión. Honro nuestros derechos constitucionales y considero la libertad de expresión como una de las libertades más importantes, pero ese derecho no se extiende al presidente de Estados Unidos que incita a la violencia".