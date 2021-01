Retrasos en el procesamiento de inmigración afectan estatus legal de estudiantes extranjeros en EE.UU.

Emma es una ciudadana china de 27 años que está embarazada y vive con su esposo en Nueva York. Emanuel, de 23 años, vive en Virginia y es de Marruecos. Peter, de 31 años, se mudó de China en 2014, reside en Houston, Texas.

Emma, ​​Emanuel y Peter no se conocen, pero tienen una cosa en común: su estatus migratorio de estudiantes internacionales está en peligro debido a demoras en el tiempo de procesamiento en las instalaciones supervisadas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés).

A pedido de ellos, la Voz de América solo usa seudónimos.

Estos retrasos están afectando su capacidad para aceptar ofertas de trabajo porque algunos empleadores solicitan ver el aviso de recibo de su solicitud de Capacitación Práctica Opcional (OPT), lo que les permite trabajar temporalmente en el país hasta por un año en el campo que estudiaron.

El aviso de recibo generalmente se envía semanas después de la recepción inicial en las instalaciones de caja de seguridad de USCIS. También es la etapa inicial que tiene lugar antes de que los oficiales de USCIS puedan revisar y adjudicar cualquier petición de inmigración. Sin él, la agencia de inmigración no puede encontrar el nombre o la petición del solicitante en su sistema de registro computarizado.

"Estoy tan estresada todos los días", dijo Emma a la VOA. Se graduó en 2020 con una maestría en ingeniería de la Universidad de Nueva York y envió su solicitud de OPT en octubre.

Noventa días antes de la graduación, los estudiantes extranjeros en los Estados Unidos con visas F-1 pueden solicitar el OPT.

“Me sentí aliviada cuando recibí una oferta de trabajo. Pero debido a que ni siquiera tengo un número de recibo, y mi empleador realmente no sabe lo que está pasando, simplemente no sé cuánto tiempo podré mantener la oferta”, dijo.

La VOA entrevistó a más de 10 estudiantes en la misma situación y tuvo acceso a salas de chat donde cientos más describieron informes de retrasos en los avisos de recepción en una instalación de caja de seguridad de USCIS en Dallas. Debido a sus casos pendientes con USCIS, los estudiantes solicitaron permanecer en el anonimato o utilizar seudónimos.

Los estudiantes con títulos en ciencias, tecnología, ingeniería o matemáticas (STEM) y que hayan sido previamente aprobados para OPT pueden ser elegibles para una extensión de 24 meses si cumplen con todos los requisitos.

Aquellos que soliciten extensiones deben solicitar una autorización de trabajo dentro de los 90 días posteriores al final del primer OPT.

Según Jessica Behm, abogada de inmigración en Nueva York, si un estudiante puede continuar trabajando con el mismo empleador, esa persona tiene un período de gracia de 180 días y puede trabajar con una tarjeta de autorización vencida y un I-20 aprobado mientras espera que su caso sea juzgado. El I-20 es un documento emitido por una institución aprobada por el gobierno de EE. UU. que muestra que el estudiante ha sido admitido en un programa de estudios de tiempo completo y ha demostrado tener suficientes recursos financieros para permanecer en Estados Unidos.

Solicitantes por primera vez

Pero los solicitantes de OPT por primera vez como Emma, ​​Peter y Emanuel nunca tuvieron una tarjeta de autorización de trabajo y no tienen períodos de gracia.

Peter, un estudiante de posdoctorado en la Universidad Texas A&M, dijo que su solicitud fue entregada a la caja fuerte de Dallas el 28 de octubre. No ha recibido una notificación de recibo.

“Acabo de terminar mi doctorado hace unas semanas. De hecho, estoy trabajando en energías renovables y acabo de conseguir un trabajo en Houston. Mi empleador es plenamente consciente de lo que está pasando. Soy muy transparente con ellos”, dijo.

Dependiendo de dónde resida temporalmente un estudiante internacional en EE. UU. su solicitud de OPT se envía a una instalación de caja de seguridad en Phoenix, Arizona o Dallas, Texas.

Incremento de aplicaciones

En el año fiscal 2020, las instalaciones de caja fuerte de USCIS procesaron más de 9,5 millones de solicitudes.

Diane Rish, directora asociada de relaciones gubernamentales de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, dijo a la VOA que los retrasos en los avisos de recepción también afectan a los solicitantes en una variedad de categorías de visa.

Rish dijo que el "aumento" en las presentaciones se debe probablemente a una afluencia de ajustes de solicitudes de estatus y casos presentados antes de que se estableciera una regla de tarifas de USCIS para las solicitudes que entraría en vigencia el 2 de octubre de 2020. Un juez federal bloqueó la directriz, y el gobierno retiró una apelación de la decisión.

Para los estudiantes internacionales, el número de solicitantes que se han visto afectados por retrasos sigue sin estar claro.

Behm dijo que una de sus recomendaciones es que los estudiantes usen correo certificado para obtener un recibo firme de que la solicitud se entregó en una caja de seguridad de manera oportuna.

En un correo electrónico a la VOA, un portavoz de USCIS dijo que el retraso en las respuestas se debe a la epidemia de coronavirus en curso y un aumento reciente en las solicitudes de beneficios de inmigración.

El 8 de enero, USCIS anunció que los trabajadores federales están trabajando horas extra y que la agencia está "redistribuyendo su carga de trabajo para minimizar las demoras".

"USCIS está determinando activamente los métodos apropiados para minimizar esos retrasos mientras prioriza la salud y la seguridad de la fuerza laboral de la agencia", dijo el portavoz de USCIS Matthew Bourke en un comunicado.

La agencia de inmigración recomendó que los solicitantes envíen formularios en línea y creen una cuenta en línea para verificar el estado de un caso.

“O adjunte un Formulario G-1145, Notificación electrónica de aceptación de solicitud / petición, para obtener la confirmación del recibo por correo electrónico y / o mensaje de texto para ayudar a disminuir los tiempos de procesamiento relevantes”, dijo Bourke.

Peter dijo que presentó el formulario G-1145, pero "Solo recibiré una notificación electrónica cuando la caja de seguridad ingrese mi caso (OPT) en el sistema".

USCIS no dijo qué podría pasar con los estudiantes que no reciben los avisos de recibo a tiempo para aceptar ofertas de trabajo.

Para Peter, un musulmán gay, volver a China significaría ocultar su religión y su sexualidad.

“Le he dicho a mi familia que no revele sus creencias religiosas. Para mí, si me voy a casa, tendré que esconder múltiples identidades, como mi sexualidad y mis creencias religiosas, y eso es realmente malo”, dijo.

El no presentar un aviso de recibo también afecta la capacidad del estudiante para renovar una licencia de conducir en algunos estados de EE. UU.

“Esa es otra manera de complicar la situación general. Muchas ubicaciones del DMV (Departamento de Vehículos Motorizados) no renovarán su licencia de conducir sin un recibo de notificación. Entonces, es un tema separado de la elegibilidad para trabajar”, dijo Behm.

Emanuel, quien estudió administración de empresas en Northern Virginia Community College, solicitó OPT para obtener algo de experiencia laboral antes de transferirse a la Universidad George Mason en Virginia.

Emanuel dijo que la situación le ha causado estrés y ansiedad, pero como su familia pagó por su educación, le gustaría salir de Estados Unidos con algo de experiencia laboral.

Según NAFSA, la Asociación de Educadores Internacionales, la organización está al tanto de las demoras en las cajas de seguridad y están en contacto con el ombudsman de USCIS ( funcionario dedicado a mejorar la calidad de los servicios de ciudadanía e inmigración que se brindan al público).

Los estudiantes dijeron que se han comunicado con miembros del Congreso de Estados Unidos, junto con la Oficina del Ombudsman de USCIS, e incluso han iniciado una petición sobre problemas en la caja de seguridad de Dallas en Texas.

“Entendemos que hay retrasos, pero al mismo tiempo, necesitamos una palabra de alguien. Mis planes eran obtener mi licenciatura y, a partir de ahí, tomar una decisión (quedarme o volver a Marruecos), que probablemente sea al 100%, ahora me gustaría volver (a casa) ”, dijo Emanuel.