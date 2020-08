Relativa calma en la ciudad de Wisconsin donde tiroteo de afroestadounidense trajo violencia y dos muertes

La ciudad estadounidense de Kenosha, en el estado de Wisconsin, se mantenía en calma el jueves luego de su primera noche pacífica desde el tiroteo el domingo del afroestadounidense, Jacob Blake.

Los manifestantes parecían estar más tranquilos el miércoles por la noche después del caos de la noche anterior cuando, según la policía, un adolescente de 17 años del vecino estado de Illinois, mató a dos manifestantes e hirió a un tercero. El adolescente fue arrestado el miércoles y afronta cargos de homicidio intencional en primer grado, según reportes de prensa.

Grupos armados que caminaban por las calles no fueron vistos el miércoles por la noche y los manifestantes se mantuvieron alejados de la Corte donde se habían enfrentado a la policía.

Una pancarta, una botella de alcohol y flores fueron colocadas en homenaje a las víctimas de un tiroteo el martes por la noche durante las protestas por el tiroteo policial de Jacob Blake. Dos personas murieron y una fue herida el martes.

Los manifestantes visitaron la escena donde dos de ellos fueron muertos a tiros y uno herido de gravedad el martes por la noche, para orar y colocar ofrendas florales. Daijon Spann dijo que él se unió a las protestas para hacer un homenaje a uno de los hombres muertos.

"Yo no aguanté más", le dijo Spann a la agencia de noticias Associated Press. "No podía quedarme sentado y ver a mi amigo morir".

La version policial

El miércoles temprano, el Departamento de Justicia de Wisconsin, dio a conocer la primera versión oficial del tiroteo de Jacob Blake, el cual fue captado en cámaras de video y desató cuatro días consecutivos de protestas en Kenosha, Wisconsin, a unos 60 kilómetros al sur de Milwaukee.

Según el reporte, la policía de Kenosha acudió a una residencia de donde se recibió la llamada de una mujer que dijo que “su novio estaba presente y no debía estar en el lugar”.

El reporte dice que los oficiales usaron en vano un taser, o dispositivo de descargas eléctricas, contra Blake, de 19 años a quien intentaban arrestar en el jardín delantero de la residencia. Luego lo siguieron mientras Blake caminó hasta su vehículo y abrió la puerta del conductor.

El Departamento de Justicia dijo que cuando Blake se agachó para entrar al auto, el oficial Rusten Sheskey, un veterano con siete años de servicio, agarró a Blake por la camisa y disparó su arma de servicio siete veces a la espalda del hombre. Ninguno de los otros oficiales en la escena disparó su arma.

El reporte señaló que los policías de Kenosha no usan cámaras corporales en sus uniformes.

Los investigadores dijeron el miércoles que habían encontraron un cuchillo en el piso del lado del conductor del vehículo, pero ninguna otra arma. El reporte dijo que Blake le había dicho a los oficiales que tenía un cuchillo, pero no quedó claro si Sheskey, el policía autor de los disparos, sabía del cuchillo cuando abrió fuego contra Blake o si Blake amenazó al oficial con el cuchillo.

Los abogados de Blake dicen que su cliente no representaba una amenaza para la policía y negaron que él siquiera tuviera un cuchillo. Dicen que Blake solo deseaba sacar a sus niños que estaban en el auto “fuera de una situación volátil”.

La NFL se suma a protestas de la NBA contra la injusticia racial en EE.UU. La Liga Nacional de Fútbol Americano se ha sumado a la protesta de los jugadores profesionales de baloncesto. Todo en protesta por la muerte a manos de la policía de otro afroestadounidense. Se exigen reformas que pongan fin a lo que se considera brutalidad policial e injusticia racial.

La calma en Kenosha empezó a prevalecer horas después que el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el miércoles que abriría una investigación federal sobre si se violaron los derechos civiles de Blake en el tiroteo.

Blake fue baleado en la espalda el domingo, dejándolo parcialmente paralizado y con lesiones en varios órganos.

El Departamento de Justicia dijo en un comunicado que la investigación sería manejada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) en cooperación con detectives de la policía estatal de Wisconsin, y otras autoridades.

Arresto en Illinois

Mientras se realizaba la investigación del tiroteo de Blake, la policía arrestó a Kyle Rittenhouse en su casa de Antioch, Illinois, a unos 24 kilómetros de Kenosha. Rittenhouse, que estaba detenido en Illinois fue acusado como un fugitivo de la justicia. Su audiencia de extradición había sido fijada para el viernes.

Según las leyes de Wisconsin, Rittenhouse será procesado como un adulto y se le asignó un Defensor público. La oficina de defensores públicos no ha hecho comentarios sobre el caso.

El martes, vídeos de celulares fueron publicados mostrando a una persona con un arma que luce como un rifle de as alto, que corría por una calle mientras le seguía un grupo de personas. El hombre armado disparó contra sus perseguidores cuando estos empezaron a rodearlo luego que cayera al pavimento.

El alguacil del condado de Kenosha, David Beth, dijo a los periodistas el miércoles que lo que ocurrió el martes por la noche en las calles de Kenosha es la razón por la cual la gente no debería intentar tomar la justicia en sus propias manos.

"Tuve una persona que me llamó y dijo ¿por qué no delega en ciudadanos que tienen armas para que salgan y patrullen la ciudad de Kenosha?... Lo que pasó el martes por la noche… es posiblemente la razón perfecta por la que no lo haría”, dijo Beth.

El presidente Donald Trump tuiteó el miércoles que estaría “enviando agentes federales y a la Guardia Nacional a Kenosha para restaurar la LEY y el ORDEN!”.