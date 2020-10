¿Cómo reaccionaron políticos del mundo al contagio de Trump por COVID-19?

Líderes políticos dentro y fuera de Estados Unidos reaccionaron el viernes deseando pronta recuperación al presidente Donald Trump y a su esposa, la primera dama Melania, después que ambos anunciaron en la madrugada que dieron positivo a la prueba de coronavirus y se mantienen en cuarentena.

El anuncio llega a solo un mes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el 3 de noviembre, cuando Trump aspirará a su reelección para un segundo mandato en la Casa Blanca.

Uno de los primeros en reaccionar fue el secretario de Estado, Mike Pompeo: "Karen y yo enviamos nuestro amor y nuestras oraciones a nuestros queridos amigos, el presidente @realDonaldTrump y @FLOTUS Melania Trump. Nos unimos a millones en todo Estados Unidos que oran por su pronta y completa recuperación. Dios los bendiga, presidente Trump y nuestra maravillosa Primera Dama Melania", escribió Pompeo en su cuenta de Twitter.

Se desconoce exactamente cuán drásticamente afectará el resultado de la prueba a las actividades de campaña del presidente. Por el momento, Trump no viajará a mítines o eventos de recaudación de fondos.

Desde Israel llegó el mensaje en Twitter de Benjamín Netanyahu: "Como millones de israelíes, Sara y yo estamos pensando en el presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump y deseamos a nuestros amigos una recuperación completa y rápida".

El primer ministro de Gran Bretaña, Boris Johnson, que también se contrajo COVID-19 y se recuperó semanas atrás, envió su mensaje el viernes: "Mis mejores deseos para el presidente Trump y la Primera Dama. Espero que ambos tengan una pronta recuperación del coronavirus".

Por su lado, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, escribió en su cuenta de Twitter: "Deseamos a @realDonaldTrump y @FLOTUS una pronta recuperación. El COVID-19 es una batalla que todos seguimos librando. Todos los días. No importa dónde vivamos".

También en Twitter reaccionó el presidente de Polonia, Andrzej Duda. "Nuestros buenos deseos de pronta recuperación para nuestros Amigos (...) Polonia y EE. UU. superarán las dificultades y tendrán éxito en la lucha contra COVID-19".

El Kremlin informó el viernes que el presidente Vladimir Putin "deseó una recuperación rápida" a Trump, según reportaron agencias de noticias rusas el viernes.

El presidente ruso, Vladimir Putin, le deseó a Donald Trump una rápida recuperación el viernes, según informó el Kremlin. "Estoy seguro de que su vitalidad inherente, buen ánimo y optimismo lo ayudarán a hacer frente a este peligroso virus", escribió Putin a Trump en un telegrama, prometiendo su apoyo durante "este momento difícil", informó el Kremlin.

El director general de la Organización Mundial de la Salud, OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, deseó en su cuenta de Twitter, sus "mejores deseos para una recuperanción completa y rápida" del presidente Trump y su esposa Melania.

Desde Francia, el portavoz del gobierno, Gabriel Attal, indicó: "Esto demuestra que el virus no perdona a nadie, incluidos aquellos que han mostrado escepticismo. Le deseo una pronta recuperación".

Desde Gran Bretaña, también reaccionó el ministro de Vivienda, Robert Jenrick. "Todos queremos enviar nuestros mejores deseos al presidente Trump, a la primera dama y a la familia Trump y desearles una pronta recuperación (...) Sabemos lo que es tener, en nuestro caso, un primer ministro que dio positivo por COVID, y dejando de lado la política, todos queremos que él y su esposa mejoren pronto", señaló.

Desde China, el periódico oficialista China Daily, indicó: "La prueba positiva es otro recordatorio de que el coronavirus continúa propagándose, incluso cuando Trump ha intentado desesperadamente sugerir que ya no representa un peligro".

El congresista demócrata, Joaquín Castro, de Texas, expresó su preocupación y tuiteó: “No es solo una cuestión de la salud personal del presidente; es una cuestión de seguridad nacional. Este virus se ha cobrado más de 200.000 vidas estadounidenses en 6 meses".

El primer ministro indio, Narendra Modi, fue uno de los primeros líderes extranjeros en enviar buenos deseos a los Trump. Modi dijo en Twitter: "Le deseo a mi amigo @POTUS @realDonaldTrump y @FLOTUS una rápida recuperación y buena salud".

Ese sentimiento fue compartido por algunos de los críticos del presidente.

"Oramos sinceramente para que el presidente y la primera dama no tengan lo peor de esta enfermedad", dijo el líder estadounidense de derechos civiles Jesse Jackson en Twitter. “Todos debemos orar por la recuperación total del presidente y su esposa. Sea cual sea su persuasión religiosa o política, todos debemos orar ya que millones de personas se ven afectadas por esta enfermedad".

También desde Taiwán llegaron mensajes para Trump y su esposa. "La presidenta Tsai, al recibir la noticia, envió sus mejores deseos al gobierno de Estados Unidos a través de canales diplomáticos, esperando que el presidente Trump y su esposa puedan recuperarse en una fecha próxima bajo el cuidado profesional del equipo médico", dijo un portavoz del gobierno el viernes.

También el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo: "Mis mejores deseos para @realDonaldTrump y @FLOTUS. Espero que ambos se recuperen rápidamente del COVID-19".

El presidente turco, Tayyip Erdogan, expresó en Twitter: "Deseo una pronta recuperación al presidente de los Estados Unidos @realDonaldTrump y @FLOTUS Melania Trump, quienes dieron positivo por COVID-19 (...) Espero sinceramente que superen el período de cuarentena sin problemas y recuperen su salud lo antes posible".

