Activistas de derechos y líderes políticos lloran la muerte del representante John Lewis

Activistas por los derechos, políticos de ambos partidos y muchas otras personas afectadas por el legado de John Lewis lloraron el sábado al congresista y pilar del movimiento de derechos civiles, elogiando la fuerza, el coraje y la amabilidad de un hombre cuya lucha contra la discriminación racial lo llevó desde un puente en Selma al Capitolio de la nación.

"De joven, marchando por la igualdad en Selma, Alabama, John respondió a la violencia brutal con valiente esperanza", dijo el expresidente George W. Bush. "Y a lo largo de su carrera como líder de derechos civiles y servidor público, trabajó para hacer de nuestro país una unión más perfecta".

El expresidente Barack Obama, el primer presidente negro de Estados Unidos, recordó haber jurado su primer mandato: "Lo abracé en el lugar de la toma de posesión antes de juramentar y le dije que solo estaba allí debido a los sacrificios que hizo".

Lewis murió el viernes, varios meses después de que el demócrata de Georgia anunciara que le habían diagnosticado cáncer de páncreas avanzado.

Un mural en Atlanta Georgia, muestra un retrato del fallecido legislador y pionero de los derechos civiles, John Lewis, abajo del cual las personas han colocado flores y recuerdos. Sábado 18 de julio de 2020.

Lewis, de 80 años, a menudo recordó su educación en el segregado sur de su país, incluida la forma en que se le negó una tarjeta de la biblioteca porque la biblioteca era solo para "blancos".

Estaba decidido a destruir la segregación, uniéndose al reverendo Martin Luther King Jr. como fundador del Comité de Coordinación Estudiantil No Violenta para ayudar a planificar la Marcha de 1963 en Washington.

Dos años más tarde, Lewis ayudó a liderar la marcha por los derechos de voto del "Domingo Sangriento" que pretendía ir de Selma a Montgomery, Alabama. La policía blanca, los policías estatales y matones bloquearon su camino en el puente fuera de Selma, atacando a los manifestantes pacíficos con palos, látigos y gases lacrimógenos. Lewis resultó con el cráneo roto.

Continuó haciendo una carrera en política, representando a Atlanta en el Congreso durante más de 30 años, y todo el tiempo implorando a la gente a presionar por la justicia, para hacer lo que él llamó "problemas buenos, problemas necesarios".

La alcaldesa de Atlanta, Keisha Lance Bottoms, describió esa llamada como "un grito generacional de concentración por el activismo no violento en la búsqueda de la justicia social y los derechos humanos".

"Luchó más y más que nadie en la continua batalla de nuestra nación por los derechos civiles y la igualdad de justicia", dijo la NAACP (Asociación Nacional para las Personas de Color) en una declaración escrita.

También se enfrentó al presidente Donald Trump, negándose a asistir a su toma de posesión y calificándolo de racista.

Trump ordenó que ondearan banderas a media asta para honrar a Lewis, como lo exige la ley para los miembros del Congreso en funciones. El mandatario ofreció sus condolencia más de 14 horas después de su muerte, luego de una serie de retuits no relacionados y un juego de golf.

"Triste escuchar la noticia del fallecimiento del héroe de los derechos civiles John Lewis", tuiteó Trump. "Melania y yo enviamos nuestras oraciones a él y su familia".

ARCHIVO - En esta foto del martes 3 de septiembre de 1986, John Lewis y su esposa, Lillian, encabezan una marcha de simpatizantes después de ganar en segunda ronda el escaño por el quinto distrito de Atlanta, Georgia.

Entre los que expresaron sus condolencias estuvo la leyenda del béisbol Hank Aaron, quien dijo que él y Lewis "se conectaron en sus raíces".

"Con eso quiero decir que nacimos y crecimos en el sur altamente racista y segregado, en el estado de Alabama", dijo Aaron. "Dedicó su vida a la lucha por la justicia y la igualdad para todas las personas".

La senadora demócrata Kamala Harris de California señaló que Lewis defendía no solo el fin de la discriminación racial, sino también los derechos de los homosexuales, como cuando se opuso a la prohibición federal del matrimonio homosexual, y los derechos de los inmigrantes, como el fin de las políticas de separación familiar.

No hubo un anuncio inmediato sobre los planes funerarios, que podrían verse afectados por la pandemia de coronavirus. En una orden, el gobernador de Georgia, Brian Kemp, dijo que las banderas en los edificios estatales se bajarían hasta la puesta del sol el día del entierro de Lewis.

Kemp elogió a Lewis como "un héroe de los derechos civiles, luchador por la libertad, servidor público devoto y amado georgiano que cambió nuestro mundo de manera profunda".

La ley estatal dice que Kemp debe programar una elección especial para completar el período actual de Lewis, quien fue elegido por primera vez para representar a la mayoría del 5º Distrito Negro de Georgia en 1986, dijo el subsecretario de Estado de Georgia Jordan Fuchs. Una votación tendría que celebrarse dentro de los próximos 30 días.

Por separado, los demócratas pueden nombrar un candidato de reemplazo para llenar el puesto de Lewis en la boleta electoral de noviembre, ya que él ya había ganado la nominación para otro mandato, dijo Fuchs.

En el Congreso, los senadores demócratas señalaron una pelea por el legado de Lewis después de que el líder de la mayoría, Mitch McConnell, emitiera una declaración que lo elogiaba.

"Nunca olvidaré tomarme de la mano con John cuando los miembros del Congreso cantaron We Shall Overcome en una ceremonia de 2008 en honor a su amigo el Dr. Martin Luther King, Jr.", escribió McConnell. "No podría haber tenido más humildad al considerar lo que había sufrido y sacrificado para poder cantar esas palabras en ese lugar".

Los demócratas señalaron que McConnell se había negado a someter a votación la Ley de derechos de voto 2020, aprobada por la Cámara, ante el Senado controlado por los republicanos. La medida restablecería la supervisión federal de las elecciones estatales, después de que la mayoría conservadora en la Corte Suprema de Estados Unidos invalidara gran parte de la Ley de Derechos Electorales de 1965 en 2013.

Harris, la senadora de Massachusetts Elizabeth Warren y otros instaron a McConnell a permitir una votación, y varios dijeron que debería recibir un nuevo nombre: la Ley de Derechos de Voto de John Lewis.