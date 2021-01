Líder de Proud Boys ordenado a permanecer fuera de DC

WASHINGTON D.C. - El líder del grupo de extrema derecha Proud Boys fue liberado de la custodia policial el martes, pero se le ordenó abandonar Washington, D.C. y mantenerse alejado.

Henry "Enrique" Tarrio fue arrestado el lunes, dos días antes de manifestaciones que los partidarios del presidente Donald Trump tienen programadas en la ciudad capital por la derrota de Trump ante el presidente electo Joe Biden en las elecciones presidenciales de noviembre.

El Departamento de Policía Metropolitana del Distrito de Columbia informó que arrestó a Tarrio por cargos de destrucción de propiedad por quemar un letrero de Black Lives Matter derribado de una iglesia histórica afroestadounidense durante las protestas en Washington el mes pasado.

La magistrada del Tribunal Superior de DC, Renee Raymond, liberó a Tarrio luego que este reconociera su delito el martes, pero le ordenó que se quedara fuera de la capital del país hasta su próxima audiencia en junio.

Se espera que los Proud Boys lleguen hasta el Capitolio de Estados Unidos el miércoles, mientras el Congreso vota para afirmar la victoria de Biden, será una de varias manifestaciones pro-Trump planificadas en la ciudad.

Tarrio, de 36 años, también enfrenta cargos por porte de armas después de que la policía encontrara dos cargadores de armas de fuego de alta capacidad cuando fue detenido.

Los funcionarios de la ciudad advirtieron a los partidarios de Trump que no llevaran armas a las protestas. El gobierno local de Washington prohíbe a las personas portar armas en público y poseer un arma de fuego sin una licencia local.

La Guardia Nacional del Distrito de Columbia dijo que 300 soldados apoyarían al gobierno de la ciudad durante las protestas previstas para el miércoles.

Antes de las manifestaciones, el senador Josh Hawley (R-MO) dijo que su familia fue atacada por miembros de Antifa que asustaron a su familia en su casa de Washington, DC el lunes por la noche. The Associated Press citó a la Policía diciendo que la protesta fue pacífica y que los manifestantes se retiraron cuando se les informó que estaban violando las leyes locales de protesta.

Declaraciones contradictorias tras protesta en casa de senador republicano El senador Josh Hawley dice que un grupo antifa destrozó su casa mientras su esposa y su recién nacido estaban solos en casa y los manifestantes dicen que eran pacíficos.

En diciembre, estalló la violencia en un mitin a favor de Trump, cuando partidarios del presidente, algunos vistiendo los colores negro y amarillo de Proud Boys, instigaron confrontaciones con contramanifestantes y activistas. Mientras los partidarios de Trump intentaban entrar en la Plaza Black Lives Matter cerca de la Casa Blanca, los contramanifestantes intentaron bloquearlos. Al anochecer, los manifestantes pro-Trump arrancaron una pancarta y un letrero de Black Lives Matter de dos históricas iglesias negras en el centro de Washington y prendieron fuego a la pancarta.

Tarrio reconoció al periódico The Washington Post que ayudó en la quema de la pancarta y dijo que se declararía culpable de los cargos de destrucción de propiedad y pagaría a la iglesia por la pancarta.

La policía estaba investigando los hechos del mes pasado como posibles delitos de odio, dijo un portavoz a The Associated Press. Tarrio no ha comentado sobre los cargos, pero dijo recientemente en la aplicación de redes sociales Parler que "números récord" de miembros del grupo protestarían por la pérdida de Trump a partir del miércoles.

La semana pasada, Trump tuiteó: “La GRAN manifestación de protesta en Washington, D.C., tendrá lugar a las 11.00 a. M. el 6 de enero…. StopTheSteal!(DetenganElRobo)"