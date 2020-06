En medio de las protestas, Trump no pierde de vista la campaña electoral

WASHINGTON - La atención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mantenía el lunes en la contienda por la reelección presidencial que se realizará dentro de cinco meses, incluso cuando docenas de ciudades estadounidenses llevan seis noches en caos debido a las protestas por la muerte de un hombre negro en la ciudad de Minneapolis.

"3 DE NOVIEMBRE", tuiteó Trump, refiriéndose al Día de las Elecciones, cuando se postula para un segundo mandato de cuatro años en la Casa Blanca contra el ex vicepresidente Joe Biden.

Con Biden, un demócrata que ha encabezado las 40 encuestas nacionales sobre intención de voto en mayo, el presidente desató una serie de ataques en Twitter.

"La gente del dormilón de Joe Biden son de una izquierda tan radical que están trabajando para sacar a los anarquistas de la cárcel, y probablemente más", tuiteó Trump sobre los manifestantes arrestados la semana pasada.

"Joe no sabe nada al respecto, no tiene idea, pero ellos serán el verdadero poder, no Joe. Ellos van a tomar las decisiones! ¡Grandes aumentos de impuestos para todos, más! ” Dijo Trump.

Gobierno federal enviará ayuda adicional a estados para responder a las protestas La Casa Blanca pidió a los gobernadores “actuar” y desplegar la Guardia Nacional para controlar los “actos criminales” durante las protestas en todo el país.

Entretanto, Biden habló en Wilmington, Delaware, donde prometió abordar el "racismo institucional" en sus primeros 100 días en el cargo si es elegido y crear un organismo de supervisión policial.

Biden, que permaneció en su casa en Delaware durante la crisis del coronavirus, ha luchado por ser escuchado por encima del ruido del debate público en Washington. Pero ha calificado las próximas elecciones como una lucha por el alma de la nación, con la esperanza de contrastar su enfoque más tranquilo al discurso público con los ataques más incendiarios de Trump contra sus enemigos.

Con los importantes matices raciales de la muerte de George Floyd, un afroestadounidense de 46 años que murió en custodia policial, después que un oficial de policía blanco le presionara el cuello con una rodilla por varios minutos, Biden salió de su casa para reunirse con una docena de líderes locales de la comunidad negra de su ciudad natal. Más tarde, planificó una reunión virtual con los alcaldes de Los Ángeles, Atlanta, Chicago y St. Paul, Minnesota.

El candidato a la presidencia por los demócratas, Joe Biden, se reunió el sábado con miembros de la comunidad negra de su ciudad natal para hablar sobre políticas que ayuden a combatir el racismo en Estados Unidos.

"El odio simplemente se esconde", dijo Biden, hablando de las relaciones raciales en Estados Unidos. "No desaparece, y cuando tienes a alguien en el poder que respira oxígeno en el odio debajo de las rocas, sale de debajo de las rocas".

Los asistentes de Biden señalaron que, aunque no apareció en televisión durante el fin de semana, él habló sobre la muerte de Floyd antes de que Trump lo hiciera y expresó su compasión por los manifestantes.

Trump relacionó a Biden, quien fue durante ocho años el segundo al mando del expresidente Barack Obama, con los elementos más radicales en las protestas contra la acción policial de hace una semana que mató a Floyd.

Floyd fue detenido boca abajo en una calle de Minneapolis por el oficial de policía Derek Chauvin, quien presionó una rodilla contra su cuello durante más de ocho minutos, incluso cuando repetidamente decía que no podía respirar. Chauvin ha sido acusado de asesinato en tercer grado y homicidio en segundo grado por el caso.

“Obtengan de los duros alcaldes y gobernadores demócratas. Estas personas son ANARQUISTAS ”, tuiteó Trump sobre los manifestantes. “Llama a nuestra Guardia Nacional AHORA. El mundo te mira y se ríe de ti y de Joe el dormilón. ¿Es esto lo que Estados Unidos quiere? ¡¡¡NO!!!"

“Esto va más allá del color de piel”: Latinos en las protestas por Floyd Muchos latinoamericanos que han querido alzar su voz para protestar y demandar a las autoridades más movimientos para lograr “un mundo más justo y en paz”.

En otro tuit del domingo, Trump dijo: "Ley y orden en Filadelfia, ¡AHORA! Están saqueando las tiendas. Llamen a nuestra gran Guardia Nacional como FINALMENTE lo hicieron (gracias, presidente Trump) anoche en Minneapolis. ¿Es esto lo que los votantes quieren con el dormilón Joe? ¡Todos los demócratas!".

Trump también culpó a otro de sus blancos favoritos, los medios de comunicación nacionales, por supuestamente promover disturbios civiles en EE.UU.

"Los penosos medios están haciendo todo lo que está a su alcance para fomentar el odio y la anarquía", dijo. "¡Mientras todos entiendan lo que están haciendo, que son NOTICIAS FALSAS y personas verdaderamente malas con una agenda enferma, podemos trabajar fácilmente para alcanzar la GRANDEZA!"

"Mucha más" desinformación "proviene de CNN, MSDNC, @nytimes y @washingtonpost, por mucho, que de cualquier país extranjero, incluso combinado", afirmó Trump. "¡Las noticias falsas son el enemigo del pueblo!".